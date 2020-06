Brenda Catalán te invita a disfrutar de México

Nuestro país tiene lugares pintorescos, románticos, culturales y de aventura que son referencia de turismo a nivel internacional, y Brenda Catalán, conductora del programa “¿Dónde es?”, que se transmite por el canal 7.2 de a+ todos los sábados a las 17:00 horas, lleva a la audiencia a recorrer las ciudades más increíbles de México con una narrativa fresca y divertida.

“Estoy muy contenta de poder estar en este proyecto, el cual es un programa de viajes dedicado a promover lo más hermoso que tiene México. Estamos en un momento increíble, porque toda la gente que está en casita encerrada y cuidándose tiene la posibilidad de que todos los sábados podamos viajar juntos a diferentes lugares, a divertirnos y lo más importante que es de manera segura”.

“¿Dónde es?” relanza su primera temporada que consta de 13 capítulos grabados en el 2019 y parte de este 2020, en tanto, la segunda temporada se transmitirá entre octubre y noviembre de este año.

“Gracias al éxito que tuvo la primera temporada, la audiencia la volvió a pedir y en dos o tres semanas más esperamos crear nuevos contenidos y nuevos viajes, ya tengo algunos destinos en la mira”.

Brenda es una estrella de las redes sociales, usualmente publica fotos de viajes y modelaje en su cuenta de Instagram @brencatalan, donde ya ha conseguido más de 462 mil seguidores. “A mí me encanta conocer destinos de todo tipo, me gusta mucho la parte de aventura, ir a tirolesas, puentes colgantes… porque me gusta la naturaleza, por ejemplo, los cenotes tan maravillosos que tenemos. Me gusta conocer también de la cultura y las tradiciones de cada zona y obviamente también la parte gastronómica que es tan deliciosa en todo el país, así que justamente en los programas se puede ver un poquito de todo”.

Precisamente eso hace que el concepto de la emisión sea familiar, para que se disfrute en casa, porque además de divertir, Brenda ofrece datos y curiosidades de cada lugar que visita. “Poder viajar por todo México y conocer a sus personas ha sido fantástico”.

Durante los viajes que hizo en la primera temporada, recuerda cuando visitó Zinacantán en Chiapas, donde los ciudadanos hablan la lengua tzotzil, “en este lugar todo mundo se viste de forma originaria, portan con orgullo sus trajes, es un lugar que tiene mucha influencia maya, yo iba a grabar un video y terminé casándome con alguien que no conocía, pero lo hice para documentar el ritual y que la gente pueda ver que México es un país lleno de tradiciones y cultura”.

La intención de Brenda con su programa “¿Dónde es?” es enaltecer la identidad nacional y que los mexicanos se sientan orgullosos de sus raíces, su país y, por ende, lo cuiden y defiendan.

