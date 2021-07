Ahora que regresa a las telenovelas, el actor Brandon Peniche espera que su público también se enamore del melodrama, género al que le tiene cariño.

El histrión formará parte de la nueva producción de Ignacio Sada con la que iniciará grabaciones a finales de julio y compartirá pantalla con Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil.

Peniche interpretará a Leonardo Santillana, a quien define como un hombre leal y aguerrido que lucha por sus ideales y es el salvador de todos.

"El melodrama es hermosísimo y marcó un parteaguas, es como si vieras una serie, si te gusta el terror, velo, si te gusta la comedia, vela, el melodrama es un género y bien hecho es divino. Si te pones a pensar, todo el mundo vive un melodrama en su día a día, es muy real", dice a EL UNIVERSAL.

Brandon dejó la conducción de un programa matutino de Azteca para regresar al ámbito actoral, pues considera que es una de sus pasiones. Explica que su familia está contenta con su decisión y el rumbo que está tomando aunque se trate de un volado.

"Tengo más de 20 años como actor y he estado en diferentes televisoras, así que no tengo miedo de qué pasará, yo simplemente me sigo preparando, dando lo mejor de mí para siempre estar activo y que a la gente le guste mi trabajo.

"Todo en la vida es un volado pero si te encomiendas en cosas positivas, a lo que tú creas, no tiene por qué salir mal porque lo estás haciendo con el alma, con el corazón", dice.

Brandon asegura que quedó en buenos términos con la otra televisora y se dice agradecido por la oportunidad que le dieron, sin embargo ve a Televisa como su casa.

"Todo lo que tengo como actor se lo debo a, pero salí perfectamente bien de la otra televisora, ellos no querían que me fuera pero no me cortaron las alas", menciona.

MF