Vadhir Derbez trabaja en un restaurante mientras pelea con Bruce Willis

No hay oportunidad que desaproveche Vadhir Derbez, quien tras debutar en Hollywood junto a Guy Pearce en el filme de terror “El séptimo día”, el actor mexicano regresa a la cartelera de su país para seguir consolidado su carrera en la comedia con “El mesero”, película dirigida por Raúl Martínez, que tendrá su estreno nacional este 15 de julio.

Compartiendo el protagónico con Bárbara López, Vadhir Derbez se confiesa feliz y agradecido de que los proyectos fílmicos sigan llegando a su carrera y en especial se trate de una historia como la de “El mesero”, en donde dará vida a “Rodrigo Sada”, un joven emprendedor que, al igual que el actor, no deja pasar ninguna oportunidad para lograr que sus sueños sean una realidad.

“Estoy muy emocionado y contento, porque ya queríamos que se estrenara esta película, llevábamos un buen ratote con ella y por alguna razón u otra no salía. Estoy encantado de que la genta ya pueda regresar al cine y disfrute de todo”.



Vadhir Derbez detalla que “El mesero” es una historia especial que tendrá empatía con la audiencia, pues se muestra cómo “Rodrigo Sada” toca puertas hasta encontrar los caminos que lo ayuden a concretar un gran proyecto pese a las limitantes de su vida y los prejuicios sociales.

“Rodrigo es mesero, trabaja en un restaurante y está con empresarios y gente de dinero, él aspira a eso, se emociona de alguna manera, porque sueña lograr tener esa vida. Él tiene una idea con la que jura que es la que lo llevará a salirse de meserear, pero nadie le da la oportunidad, está toque y toque puertas, nadie le hace caso, nadie cree que tenga madera”, explica Vadhir en entrevista con EL INFORMADOR al revelar que ante la posibilidad de que “Rodrigo” pueda emprender su negocio, sus expectativas distan mucho de los resultados que esperaba conseguir, por lo que tendrá decidir lo que realmente es importante para él.

“(Me identifico con ‘Rodrigo’) bastante, me encanta que es un chavo apasionado, soñador, que va por lo que quiere, que a pesar de que se le cierren las puertas él sigue clavado en cumplir sus sueños, esa parte me encanta, también es un chavo romántico, entregado, me identifico. Me divertí demasiado haciendo este personaje”.

Una visión camaleónica

Tras la experiencia de explorar una narrativa más oscura en “El séptimo día” y adentrarse al mundo de los exorcismos, Vadhir Derbez recalca que su gusto por la comedia es inamovible y más al tener la oportunidad de compartir cámara con un elenco diverso en el que están: Emiliano Zurita, Arturo Barba, Memo Villegas, Sabine Moussier, Gustavo Sánchez Parra, Alejandro Morales y el comediante Franco Escamilla.

“Para mí es un honor poder estar haciendo proyectos en México, Latinoamérica y Estados Unidos, poder seguir apoyando y haciendo cosas en cine, que es uno de mis grandes sueños de toda la vida. Me encanta todo lo que estamos haciendo en México en cine, hay demasiados proyectos que están innovando, elencos nuevos talentosos, es un buen momento para el cine mexicano, yo feliz de participar en esta ola”.

Aunque la industria en Hollywood tiene su propia dinámica para echar andar los proyectos y posicionarlos, Vadhir Derbez considera que la industria cinematográfica en México también cuenta con buen nivel en su producción para seguir compitiendo a nivel global: “No es que estemos tan lejos, yo lo sentí muy normal, porque México también tiene una calidad maravillosa. Creo que el dinero que se puede invertir allá es muy distinto a lo que se gasta en cine en México, pero creo que en todo lo demás somos muy similares, somos bien organizados”.

Tras terminar el rodaje en Georgia y Nueva York del que será su segundo co protagónico en Hollywood para la película “White Elephant”, junto a Bruce Willis, Olga Kurylenko y Michael Rooker, Vadhir Derbez adelanta algunas sorpresas de esta historia en la incursionará de lleno en la acción con un ritmo muy diferente a la comedia.

“Ha sido increíble, ya terminamos de filmar y para mí fue una gran experiencia el poder estar haciendo una película de acción, el poder estar con Michael Rooker, John Malkovich, gente talentosísima, mis respetos. Estoy encantando de poder estar en un proyecto así, cumpliendo muchos de mis sueños”.

La cinta cuenta cómo un ex marine lucha contra su consciencia al verse obligado a trabajar para la mafia; el filme es dirigido por Jesse V. Johnson.

No suelta a la música

Aunque los proyectos fílmicos son una de sus principales prioridades, Vadhir Derbez destaca que en paralelo seguirá impulsado su carrera como cantante tras el éxito mediático que ha tenido en plataformas como YouTube y Spotify, en donde sus duetos con Ir Sais en “Luna” y con Mario Bautista y Yera en “Buena suerte”, lo animan a estrenar este 16 de julio su nueva colaboración con Ximena Sariñana con la canción “Te confieso”.

“Estoy feliz por cómo le fue a ‘Buena suerte’, la gente la recibió de manera increíble, tuvimos tres millones de vistas súper rápido y tres millones de oyentes en Spotify, que fue súper grande para la plataforma; con ‘Luna’ también fue bonito, y ahora saldrá ‘Te confieso’ con Ximena Sariñana, estará súper padre, es una balada rompecorazones y cortavenas, muy diferente a lo que estamos sacando. Ojalá que pronto podremos dar shows, lo estoy montando con las nuevas canciones, seré el más feliz cantando”, finaliza.

