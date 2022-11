Blur anuncia su regreso, tras siete años de último concierto

Luego de que un sinfín de agrupaciones de pop rock se reunieran en últimas fechas, ¿toca el turno del resurgimiento del brit-pop? Tal parecería que será así, pues Damon Albarn, líder de Blur, anunció el regreso de la banda, tras 19 años desde que lanzaron su último álbum y siete años del último concierto que ofrecieron juntos.

La música que nos vio crecer vivió un episodio de silencio, pues con el paso de los años, diferentes y emergentes géneros musicales se han apoderado de las nuevas plataformas, pero ahora toca el turno de desempolvar discos y casetes de nuestra antigua colección para revivir todos los éxitos que sonaban en la radio hace un par de décadas. ¿Te acuerdas de "Song 2", "Coffee and TV", o "The Unirversal"? Tal parece que no sólo podrás volverlas a escuchar al dar clic al reproducir de YouTube o Spotify, sino que pronto, ver nuevamente arriba de un escenario a Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se convertirá en una realidad.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

¿Cuándo estará de regreso Blur?

De acuerdo con un anuncio de Albarn, difundido por "The Guardian", Blur estará de regreso en los escenarios el próximo año, pues se presentará en concierto en el mítico estadio de Wembley, en Londres. En este recinto se han registrado algunos de los denominados "más emblemáticos conciertos" de la historia de la música, ofrecidos por artistas de la talla de David Bowie, Queen y Oasis. El regreso de la agrupación de britpop está más que confirmado, pues ya hay fecha para su presentación en Wembley, programada para el próximo 8 de julio. Este show, no sólo significaría el regreso de Blur, luego de que en junio de 2015 ofrecieran su última presentación en vivo, sino que también sería su primera ocasión en el estadio de futbol, sede de los Juegos Olímpicos de 1948.

"Realmente nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya era hora de que lo hiciéramos de nuevo", dijo Albar en un comunicado. Por su parte, Coxon expresó que extrañaba tocar con sus hermanos de agrupación, motivo por el cual han convocado a sus fans para volverse a reunir: "Tengo muchas ganas de volver a tocar con mis hermanos Blur y volver a escuchar todas esas grandes canciones. Los shows en vivo de Blur siempre son increíbles para mí. Una buena guitarra y un amplificador al máximo y montones de caras sonrientes", escribió.

James, a su vez, dijo que había algo "realmente especial" en el entorno cada que Blur vuelve a reunirse. "Después del caos de los últimos años, es genial volver a tocar algunas canciones juntos en un día de verano en Londres". Con el regreso de Blur y el reciente reencuentro de Pulp, otra de las grandes agrupaciones que representan la música brit-pop, las y los amantes del género no pierden la esperanza que, inminentemente, los hermanos Gallagher, líderes de Oasis, lleguen a una negociación, ¿acaso será mucho pedir?

FS