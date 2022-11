Dua Lipa indicó que no formaría parte del show de apertura de Qatar por no cumplir los derechos LGTBIQ+, a una semana que inicie la Copa Mundial de Futbol.

Pese a que Dua Lipa es una fiel aficionada al futbol, ayer por la mañana compartió, en una de sus historias de Instagram, que no participaría en el espectáculo del Mundial. La cantante de 27 años también aclaró que, en ningún momento, había formado parte de alguna conversación para integrar parte del evento con las y los organizadores del show.

"No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar (en el Mundial)", aclaró la cantante. El pronunciamiento de Dua tuvo lugar luego de que, en los últimos días, circulara la versión que la intérprete de 'Break my heart' participaría en el show de Qatar de 2022.

Y aunque Dua no desestimó su pasión por el futbol, asegurando que apoyará desde la distancia a la selección de Inglaterra, región de la cual es originaria, debido a que Qatar no ha cumplido con la promesa que realizó con respecto a los derechos humanos de su población.

FS