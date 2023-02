Un considerable desembolso deberán realizar los fanáticos del grupo de K-pop coreano BlackPink para ver a dicha banda en México.

Aunque en un principio se especulaba que las entradas para el Foro Sol, el próximo 26 de diciembre, podrían costar 8 mil pesos, en realidad estos se elevaron a los 29 mil pesos mexicanos para ver a Jennie Kim, Lalisa Manobal, Jisoo y Rosé.

Este martes, Ocesa reveló a través de redes sociales el precio para el "BORN PINK World Tour".

Precisamente iniciará la preventa para los acreedores de la "BLINK MEMBERSHIP", que se tenía que adquirir antes del 5.

¿Cuáles son los precios por zona para el Born Pink?

Pit derecho – 29 mil 500 pesos

Pit izquierdo – 29 mil 500 pesos

Platino A (VIP 2) –12 mil 500 pesos

Platino B (VIP 3) – 8 mil pesos

Platino C –6 mil 600 pesos

Platino D – 6 mil 600 pesos

Platino E –6 mil pesos

Platino F –5 mil 400 pesos

Platino G – 5 mil 400 pesos

Verde A –5 mil 100 pesos

Verde AA – 4 mil 600 pesos

Naranja A – 4 mil 100 pesos

Naranja AA –3 mil 700 pesos

Naranja AB – 3 mil 700 pesos

Naranja AC – 3 mil 300 pesos

Verde B – 2 mil 900 pesos

Naranja B – 2 mil 200 pesos

Naranja BB – mil 800 pesos

General B – mil 500 pesos

Discapacitados – mil 500 pesos.

Verde C – mil 500 pesos

Naranja C – mil 100 pesos

Naranja CC – 850 pesos.

vll