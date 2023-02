El pasado domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los Premios Grammy 2023 que generaron millones de comentarios no solo por los artistas que lograron ganar algún galardón en las diferentes categorías, sino por algunos momentos que se vivieron en dicha ceremonia.

En uno de ellos está involucrado el cantante Bad Bunny, quien está dando de qué hablar en las redes sociales pues supuestamente los usuarios indican que el intérprete de "Ojitos lindos" reaccionó de una manera seria al momento de que Adele le ganó el galardón de la categoría “Mejor Interpretación Pop Solista”.

Fue a través de las redes sociales donde se compartió el video del momento exacto de la reacción del "Conejo malo", en el cual se puede apreciar que Adele está dando su discurso de agradecimiento tras obtener el Grammy, cuando el puertorriqueño se encuentra algo serio.

Inmediatamente los usuarios en redes sociales reaccionaron al momento que se vivió en ese momento de la ceremonia y muchos se lanzaron contra Bada Bunny, mencionando que era imposible ganarle a una artista como Adele y que no soportó que ella ganara.

"Pues que soporte el bad porque Adele es adele", "Imposible que ganará es que tampoco debió estar nominado ahí", "El man no es bueno, ósea su soberbia y su ego se nota. Felicidades a Adele", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo algunos defendieron a Bad Bunny, mencionando que el inglés de Adele era distinto y por la manera de hablar, el "conejo malo" trataba de entender lo que decía.

"Veo a muchos diciendo que fue por qué no le entendió, pero ¿Ustedes le entendieron? El acento de Adele está muy marcado y si es muy difícil entenderle por más que sepas inglés XD", "Bad bunny no entiende el inglés de Adele eso es lo qué pasa", "Yo estaba igual, casi no le entendí nada", comentaron algunos usuarios.

A pesar de que Bad Bunny no pudo llevarse el galardón de esa categoría, sí lo hizo en la categoría a "Mejor álbum de música urbana" por su disco "Un verano sin ti", además también se volvió viral al tomarse algunas fotos con Taylor Swift, quien estaba bailando la canción "Después de la playa".

MF