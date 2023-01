Bizarrap: 4 imperdibles BZRP 'Music Sessions'

El productor argentino ha sabido hacer de la expectativa por sus colaboraciones un factor de anhelo para cada miércoles cuando lanza una nueva sesión. Su primera sesión fue en 2018 y ni siquiera estuvo planeada, según ha confesado Bizarrap a Billboard, quien al día de hoy acumula millones de vistas en cada nueva sesión emitida.

Originalmente el proyecto era simple: grabar a raperos locales y subirlo a YouTube. Al día de hoy se ha catapultado de tal manera que incluso se han grabado sesiones de freestyle o música con celebridades como Nicki Nicole, Nicky Jam y Cazzu, por referir algunos ejemplos.

Cazzu

En su sesión 32 Bizarrap invitó a quien es ahora una de las principales exponentes del trap: Cazzu. Se trató de una sesión con ritmo lento que en su clímax da un sorpresivo acelerón para ofrecer un ritmo más rápido en cuestión de segundos.

Cazzu ya lleva 10 años creando música, y ha sabido consolidarse como una de las más grandes del género urbano en Argentina. La cantante se ha presentado en Chile, España, Italia y México. Además de participar en festivales como el Buenos Aires Trap, Lollapalooza Argentina, CocaCola Flow Fest y el Baja Beach.

Nicky Jam

La sesión 41 con Nicky Jam se hizo en un estilo libre de menos de tres minutos.

Durante aquel shot, el puertorriqueño simplemente manifiesta las razones de por qué es el “rey del flow”. En esta sesión escuchamos a Nicky crear versos en español e inglés, cuando la pista comienza como una canción de rap, muta al reggaetón que homenajea al productor:

“Biza apareció y suena increíble / El bebé lo aprobó y se enamoró”.

Nicky Jam es célebre por sus composiciones y es uno de los cantantes de reggaeton con mayor prestigio dentro del panorama musical latino e internacional.

Nicki Nicole

La también argentina Nicki Nicole fue una de las primeras en grabar una sesión musical con el productor, la sesión 13 es totalmente suya.

Para esta sesión Biza detecta la contundencia que ofrece la dulce voz de su colaboradora, cuyo rango es amplio, al hacerla el centro de la producción: Nicki Nicole brilla como vocalista en esta oportunidad. Nicki Nicole de las cantantes con más impacto y reconocimientos en la escena musical actual.

Recientemente se presentó en el ciclo Tiny Desk (Home) Concerts de NPR Estados Unidos, interpretando algunas canciones como adelanto de su segundo álbum “Parte de Mí”.

Nathy Peluso

La colaboración 36 es con Nathy Peluso durante el encierro por la pandemia de Covid-19 en 2020.

Esta colaboración fue lanzada en el otoño de ese año y se hizo viral en las redes sociales. ¿La razón? el estribillo de Peluso: “I’m a, I am a, I’m a nasty girl, fantastic/ Este culo es natural, no plastic/ Lo que toco lo hago bombastic/ Todo’ eso’ ‘gile’ a mí me la mastic”, el cual puede ser un estupendo factor de aceptación a considerar.

Una sesión que definitivamente supuso una nueva y nutrida acumulación de seguidores para ambos argentinos.

El talento y talante provocador de Nathy Peluso la han posicionando como una líder de la escena musical internacional, desde el lanzamiento de su álbum debut 'Calambre' en 2020.

En 2022 Nathy Peluso se presentó en foros tan importantes como Coachella en California, Ceremonia en México y ha encabezado algunos de los festivales m más importantes de España: los Sónar (Barcelona) y Mad Cool (Madrid).

