Ya salió la nueva canción de Shakira en colaboración con el productor y músico argentino, Bizarrap, se llama “BZRP Music Session Vol. 53” y no solo sale raspado Gerard Piqué, también Clara Chía y hasta la mamá del futbolista. Claramente la colombiana sigue curando su despecho en salud y ha escrito unas líneas llenas de mucha ironía y humor negro.

El intro dice “Pa’ tipos como tú” para después confesar: “Tanto que te dabas de campeón, que cuando te necesitaba diste tu peor versión”. Además, resalta Shakira en el tema que una loba como ella no está para novatos.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que notifiquen, mastique, trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”.

Y que escuche bien la mamá del futbolista, Montserrat Bernabeu: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Para finalmente rematar con Clara Chía, la actual pareja de Piqué: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena, es igualita que tú”. Sin duda Shakira se apuntala otro hit en su carrera, "yo valgo por dos de 22, mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poco también”.

MF