Este sábado se disputará el Tigres vs América, uno de los partidos más atractivos del segundo día de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la cancha se enfrentarán el sublíder general y el sexto de la clasificación. Aquí te compartimos el horario, los canales para seguirlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos equipos.

La llegada de Allan Saint-Maximin al Nido de Coapa avivó la ilusión del aficionado americanista de poder ver a los azulcremas en la pelea por el título del Apertura 2025; sin embargo, primero deberán enfrentar a un rival que está "encendido" tanto en el torneo local, como en Leagues Cup.

América, dirigido por André Jardine, llega al encuentro en el Estadio Universitario con una sufrida victoria ante Querétaro (1-0), con el único tanto de Dagoberto Espinoza en los primeros minutos (5').

Tigres, por su parte, no tuvo problemas para llevarse los tres puntos a la bolsa en su compromiso frente al Puebla, y terminaron con el "abultado" marcador de siete a cero.

Ozziel Herrera (6'), Diego Lainez (36'), Juan Brunetta (51'), Ángel Correa (55') -quien se estrenó en la competición mexicana-, Nicolás Diaz al 58' en propia puerta, el canterano Diego Sánchez (72') y el ídolo André-Pierre Gignac (90'+3') vía penal, fueron los encargados de la "masacre" por parte de los Tigres.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Tigres vs América

Fecha y hora: Sábado 16 de agosto, 19:00 horas

Sábado 16 de agosto, 19:00 horas Estadio: Universitario, Nuevo León

Universitario, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): Azteca Deportes Network, Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

