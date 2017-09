Belinda y Alfredo Gudinni se enfrentan en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este domingo Belinda y el conductor de Televisa Alfredo Gudinni mantuvieron una riña vía Twitter, esto a raíz de una publicación en la que se acusaba a la cantante de hacer campaña política por medio de sus donativos tras el sismo de la semana pasada.

Gudinni compartió en su cuenta un video bajo el nombre "PRI Utiliza a Belinda para ganar gubernaturas en Chiapas y Morelos", en dicho material se asegura que el PRI se está colgando de su imagen "para alcanzar importantes espacios políticos en el país".

Poco tardó la cantante en responder:

"He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme y distraer", escribió para horas después eliminar las publicaciones de su cuenta.

"Y cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político! Sólo he querido ayudar", escribió Belinda.

Por su parte Gudinni aseguró que él únicamente había compartido un material que circulaba en las redes:

"Yo no lo digo. Jamás salió de mi boca nada. Eso está en YouTube", tuiteó. Además aseguró que él no tenía nada que ver con la página "Chacaleo.com" de donde al parecer provenía la información y que no tenía nada más que aclarar.

La cantante, que ha sido parte de la lista de famosos que han dejado los escenarios para unirse a brigadas de ayuda a raíz del sismo de se registró el pasado martes.