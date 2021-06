Después de que Lupillo Rivera mandara un mensaje a Christian Nodal al decir que él comió primero en la mesa, refiriéndose así despectivamente de Belinda, ahora su hermano Juan revive la polémica.

Y es que al parecer la familia Rivera ya tiene en la mira a la pareja y fue el hermano de Jenni Rivera que durante un video aseguró que en Culiacán hay 100 de esas (mujeres) y mejores que la cantante de "Flamenkito".



Este comentario "machista" no fue ignorado por la periodista Shanik Berman, quien por medio de su cuenta de Instagram subió el material de Juan Rivera y le hizo un recordatorio. "Dice Juan Rivera que qué tiene Belinda que si se va a Culiacán encuentra siete igualitas que ella, pero no, no todos se tatúan los nombres de Belinda, incluyendo a tu hermano (Lupillo), mi querido Juan Rivera", aseguró en el video.



Tras esta reacción, en redes sociales ya hay una sin fin de comentarios en contra de dichas declaraciones que el hermano del llamado "Toro del corrido" hizo y muchas de ellas lo tachan como machista y misógino.

Otros de "naco y ridículo" no lo bajaron y unos más hasta llamó a la familia Rivera de corrientes y sin clase.

En la entrevista que subió Berman en su video, Juan Rivera completó que él ya sabía que su hermano y la juez de "La Voz" ya se habían tronado, pero que eso fue mucho después de que el cantante de "El moreño" y "Despreciado" ya se había realizado el tatuaje con el rostro de Beli.

"Estaban en el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé que tiene Belinda que apendeja. Entonces yo entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente, mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio".



"Para ese entonces ya había pasado lo del tatuaje, cuando Belinda ya se había hecho novia del otro, salieron mil memes de Lupe. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: 'ya no quiero hacer entrevistas'. Yo le dije: ' nosotros tenemos compromiso con la gente, tu error no lo tiene que pagar la gente", aseguró Juan, quien recalcó que por la prometida del cantante de "No te contaron mal", él y Lupillo pelearon.