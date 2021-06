Belinda sube al escenario, besa a Nodal y enloquece al público

La relación entre Belinda y Nodal no podía ir mejor, la cantante le dio una demostración pública de amor a su futuro esposo Christian la noche de ayer, cuando el intérprete de "Botella tras botella" ofreció un concierto en Monterrey.

“Yo siempre soñaba con llegar a ese público y ya me ha tocado estar ahí”

En un momento del concierto, el público gritó emocionado cuando apreció Belinda para darle un beso a Nodal, quien arrancó su gira “AyAyAy!” y regresó a los escenarios con sold out para cinco conciertos en Monterrey después de un año y medio sin shows presenciales

Además de las muestras de cariño, como besos y abrazos, Belinda agradeció al público y expresó unas halagadoras palabras para Christian:

"Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", expresó la intérprete de "Sapito" al tiempo que Nodal sonrió y se acercó a ella para abrazarla y besarla en medio de los aplausos y los gritos del Palco Tecate.

La mamá de Christian Nodal, quien se ve muy bien con Belinda, se encontraba disfrutando del show y se mostró muy contenta con el momento que la pareja le regaló a sus fans.

"Es una bendición, es el sueño del chamaquito que salía en las redes tocando la guitarra, subiendo covers, Monterrey ha sido uno de los lugares más bonitos y me llevo una gran experiencia, aquí empecé con Los Plebes del Rancho, les abrí el concierto de la Arena Monterrey, yo siempre soñaba con llegar a ese público y ya me ha tocado estar ahí", expresó el intérprete en el arranque de la gira.

Cristy y @belindapop en el concierto de Nodal

Nodal comentó que no esperaba agotar cinco fechas, pero que se sentía muy contento por volver a estar en contacto con sus fans de Monterrey y sus alrededores; además que él ya quería volver a la normalidad, es decir, todos los fines de semana estar arriba de un escenario y ante un público.

"Me siento muy agradecido y bendecido, creo que de lo bonito que me ha tocado en mi carrera es poder trabajar con las personas que amo, mi familia que es mi equipo, mi mujer y unos amigos que vendrán a ver el show; los fans se van a llevar una gran experiencia, porque todo ese tiempo que no estuve trabajando o haciendo shows, estaba preparando todo lo visual, que lo que escucharan fuera más grande. Esto es historia en mi carrera, yo nunca había tenido cinco sold outs seguidos y me siento muy agradecido", reiteró.

¡Belinda y su suegra, Cristy Nodal disfrutaron del concierto que Christian Nodal ofreció anoche en Monterrey!



¡Todos los detalles a las 8:55 AM en #VLA! �� pic.twitter.com/FRH19t28U2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 17, 2021

Christian Nodal, con nuevos proyectos en puerta

Christian aseguró que en sus siguientes proyectos hay muchas colaboraciones, con artistas tan diversos como C. Tangana o Maná, con quienes espera hacer música que dejen huella y no sean éxitos del momento.

Nodal quiere cinco hijos con Belinda

“Para mí es como un ángel que llegó a salvarme la vida”

"No tengo bien planteado cuándo pasen esas cosas (el embarazo), no sé si vamos hacerlo público o será privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado, mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas; nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé, yo estoy disfrutando mucho cada etapa pero a los 24 ya tengo que ser papá, porque quisiera tener unos cinco hijos", expresó el cantante sonorense.

El intérprete de "Adiós amor" comentó que tomó la decisión de casarse joven por una sencilla razón, buscar su felicidad y ésta está en la familia y en encontrar la paz, algo que no se compra con el dinero, ni con nada.

"Prefiero irme a dormir a mi cama, tranquilo, a gusto con mi pareja, levantarme, poder hablar con mi familia y la conversación con ellos siempre ha sido de mucho amor y respeto, mi mamá ama mucho a Beli, mi apá igual, hay un amor mutuo muy bonito, al final somos muy familiares los dos".

Pero sobre todo, porque logró una conexión muy especial con Belinda, a quien conoció durante las grabaciones de “La Voz México”, donde ambos estaban como coaches.

"Belinda lo tiene todo, para mí es como un ángel que llegó a salvarme la vida, a entrar a una realidad que estoy disfrutando demasiado... en el fondo estaba un poco roto, cuando la encontré vi que teníamos muchas cosas en común, ella también desde chiquita está en este medio, la han visto crecer; entonces dentro de todo ese huracán nos encontramos y nos dimos alivio los dos. Desde que comencé a conocerla más y más, supe que era la mujer indicada para mi vida y me enamoré completamente".

Nodal recordó que desde los dos meses de noviazgo ya quería casarse con Belinda, entonces planeó algo bonito para Navidad y Año Nuevo pero su familia enfermó de Covid-19 y ya no pudieron acompañarlo entonces lo pospuso; pero cuando viajó a España para acompañarla en las grabaciones de la serie en que participa ("Bienvenidos al Edén"), tomó como pretexto la terminación de este proyecto para sorprenderla con la propuesta.

"Fue un momento inolvidable, tengo el video pero creo que nunca va a salir a la luz, porque le digo ¿te quieres casar conmigo? llorando. Nos abrazamos, nos dijimos muchas cosas y fue como una mirada, cuando haces click y todo engancha, se sintió como un enlace, fue algo muy bonito".

¿Cuándo será la boda de Christian Nodal y Belinda?

La fecha para la boda aún no está definida, ya que ambos están ocupados con sus proyectos musicales y ella además con la serie, así que tendrán que ponerse a checar agendas para elegir el día.

Sobre la polémica que desató el anillo de tres millones de dólares que le dio a su prometida, Christian señaló que a pesar que en Estados Unidos el publicar el costo de las joyas no es nada fuera de lo común, sí le molestó que Angel City Jewelers revelara este dato.

"Porque lo importante no era el costo del anillo, lo importante es que yo la amo, para mí es mi reina y de lo que le dé nadie tiene derecho a opinar, todo mundo trabajamos para hacer lo que nos hace felices".

También se pidió su opinión sobre el tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera tenía en el brazo izquierdo y que recientemente cubrió; sonriendo dijo:

"Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo, lo importante es que el señor esté feliz".

