Como cada semana, la plataforma de streaming más vista de todos los tiempos, Netflix, s orprende a sus usuarios con nuevos estrenos que llegan para sumar nuevas propuestas a su catálogo.

Y es ahora, en estas fechas de terror y sustos, cuando Netflix aprovecha para lanzar las películas y series más escalofriantes y entretenidas que podrás encontrar en cualquier lugar.

Así que, si estás listo para disfrutar de la mejor manera la temporada spooky y soportar un par de sustos de la mano de una buena película, a continuación te compartimos todos los estrenos que Netflix trae para ti esta semana, del 13 al 19 de octubre.

Porque este es el mes del terror, Netflix se prepara para lanzar su repertorio más tenebroso y atrapante, con producciones que van desde lo paranormal hasta lo más extraño e inquietante.

No obstante, la plataforma sabe que no todas las personas son amantes del terror, y para no dejar a nadie afuera , Netflix también tendrá estrenos de otros géneros como comedia, romance, drama y muchos más.

Estrenos de Netflix del 13 al 19 de octubre: Películas, series y documentales

14 de octubre

Splinter Cell: Deathwatch (Serie)

15 de octubre

Nadie nos vio partir (Serie)

Furioza 2 (Película)

16 de octubre

Románticos anónimos (Serie)

La diplomática (Serie, tercera temporada)

El tiempo que nos queda (Película)

El 5 inicial (Serie, documental)

17 de octubre

Un fantasma en la batalla (Película)

Buenas noticias (Película)

Rabo de Peixe (Serie)

27 noches (Película)

La vecina perfecta (Documental)

Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe (Documental)

Los cretinos (Película)

