El pasado jueves fue el estreno de una de las películas más esperadas por millones de personas alrededor del mundo: "Barbie". Pese a que el filme se estrenó el mismo día que Oppenheimer, en redes sociales reportaron mayor afluencia en taquilla para ver el live action de la muñeca más famosa de la historia.

Las salas de cine se llenaron de color rosa, desde los artículos para disfrutar del refresco y las palomitas hasta los asistentes quienes dejaron volar su creatividad y gusto por la moda con sus outfits. Cabe destacar que la idea de ver "Barbie" con prendas parecidas a las del personaje; surgió en TikTok días antes del estreno, por lo que miles de personas incluso confeccionaron un conjunto desde cero.

Pese a que muchos se esforzaron por lograr el vestuario perfecto, no faltó quien se burlara. Por desgracia, basta con subir una foto a la nube para que ésta sea objeto de críticas y burlas. Lo que casi no se conoce es que a eso se le conoce como ciberacoso, y puede tener repercusiones a nivel social y psicológico en la persona afectada.

Usuarios muestran apoyo a Ernesto

El día de ayer, un joven llamado Ernesto dio a conocer su mala experiencia al ser juzgado por la ropa que utilizó para ir al estreno de la película de "Barbie". En el video que en un inicio fue publicado en la cuenta de TikTok @jess.alievno, Ernesto explicó que un sujeto le tomó fotografías sin su consentimiento y las subió a una página de noticias.

Esto generó burlas y memes, por lo que los conocidos del joven le hicieron saber lo que estaba pasando: "Yo quería disfrutar 'Barbie, la película', ya no supe ni el final, por tantos mensajes que estaba recibiendo. Tanto mensajes donde me avisaban de la situación y mensajes de burla", dijo Ernesto en el video. Lo anterior, generó opiniones divididas entre los internautas y así como no faltó quienes se burlaron; también hubo quien le mostró apoyo.

Muestra de ello son las imágenes que circulan en redes sociales con frases como: "Ernesto, tú puedes ser lo que quieras ser".

FS