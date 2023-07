Continúa la euforia por el recién estreno de la película, la cual ha sido todo un éxito en México y ha generado un sin fin de historias que se ha compartido los usuarios en redes sociales tanto positivas como negativas.

Una de ellas fue la de Ernesto, de Tamaulipas, quien nunca pensó que tras irse vestido al cine de color de rosa en alusión a la muñeca más popular, le ocasionara ser víctima de bullyng, luego de que alguien le tomara fotos sin su consentimiento.

“Así como me estás viendo me fui vestido, no tengo nada anormal. Así me visto a diario”, expresó el joven.

Ernesto, quien vive en Matamoros, acusó que esta persona le tomó fotos de frente cuando él estaba distraído.

“Con que afán tomas fotos de mi persona, sabiendo que pueden causarme daño y problemas a mi ansiedad”, expresó.

Por otro lado acusó al portal Noticias Sur de Texas & Matamoros de haber usado la foto, ocasionando ataques en su contra, incluso no había terminado la película cuando sus conocidos yo lo habían alertado sobre el hecho.

“No era mi plan salir así y ser la burla de gente que ni me conoce. A un lugar al que siempre voy y que se vuelva una pesadilla para mi por vivir algo tan incómodo”, declaró. “Me siento triste y me siento vulnerable”, dijo el joven víctima de bullying.

Piden disculpas

El portal Noticias Sur de Texas & Matamoros ofreció disculpas a Ernesto y señaló que fueron personas mal intencionadas quienes recortaron las fotografías y las usaron para provocar las burlas-

Ernesto exigió respeto hacia su persona, puesto que nadie debe pasar por momentos así. Pidió denunciar al portal de noticias, ya que no solo él fue víctima de bullying, ya que hubo varias personas más a quienes les tomaron fotografías con el mismo fin.

