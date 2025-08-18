La pelea estelar entre Alana Flores, la influencer regiomontana, y la actriz Gala Montes generó una oleada de memes tan intensa como los golpes sobre el cuadrilátero. Los internautas no tardaron en convertir en risas los momentos más dramáticos del combate. La intensidad fue tan alta que las redes sociales ardieron: en cuestión de minutos, usuarios compartieron chistes y montajes que sacaron carcajadas. El evento se volvió tendencia, no solo por el combate, sino por cómo el público lo convirtió en espectáculo digital. Reacciones ante la caída de Gala en la lona o su provocación comiendo pizza durante el pesaje. Ambos momentos se volvieron material de humor instantáneo por lo exagerado y simbólico.La pelea entre Alana Flores y Gala Montes no fue solo un duelo en el ring: fue todo un fenómeno cultural en redes sociales. Los memes que surgieron encapsulan, con humor, la tensión, el espectáculo y la intensidad que vivieron millones de espectadores.BB