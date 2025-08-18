La pelea estelar entre Alana Flores, la influencer regiomontana, y la actriz Gala Montes generó una oleada de memes tan intensa como los golpes sobre el cuadrilátero. Los internautas no tardaron en convertir en risas los momentos más dramáticos del combate. La intensidad fue tan alta que las redes sociales ardieron: en cuestión de minutos, usuarios compartieron chistes y montajes que sacaron carcajadas. El evento se volvió tendencia, no solo por el combate, sino por cómo el público lo convirtió en espectáculo digital.

¿Cuál fue el motor del meme?

El tono de realidad mezclado con espectáculo: una pelea que parecía de exhibición adquirió cargas altamente virales.

El ingenio del público: cada escena (desde nervios hasta golpes y caídas) fue transformada en sátira creativa.

La narrativa emocional y personal: el conflicto previo, las declaraciones públicas y el choque de personalidades alimentaron más el contenido humorístico.

Los mejores memes

alana después de que gala le haya caído encima para pararla pic.twitter.com/MrzgM0vcVM— — val ☆ (@valflmz) August 18, 2025

Alana: “Gracias a mi familia y mis amigos”



La Gula @GalaMontes2 sin familia ni amigos: pic.twitter.com/HnDyMBHC0O— Q U E E N (@dimeperra) August 17, 2025

Así se siente la vida después de que Alana le diera en su madre a Gala Montes y esta hiciera el ridículo nacionalmente una vez más pic.twitter.com/ZaftrxKcVX— Don Nata // PQLD �� (@DonNatanaelCan0) August 18, 2025

Como despertó México después de que Alana le pusiera sus vergazos a Gala Montes: pic.twitter.com/vSiAOjNU7r— �������������������� �� (@Tuittebrio) August 18, 2025

Yo viendo cada PUTAZOTE que Alana le metía a Gala montes:

pic.twitter.com/joLd6OAYk3— Lyny ��⚔️ (@lynytw) August 18, 2025

Gala montes llegando porque perdió la pelea con Alana

Y no sirvió para nada su discurso y su defensa como feminista #Supernova #SupernovaStrikersAmigo



pic.twitter.com/Bwff0bNaNG— rebe lvs CR (@RebecaGzz04) August 18, 2025

Reacciones ante la caída de Gala en la lona o su provocación comiendo pizza durante el pesaje. Ambos momentos se volvieron material de humor instantáneo por lo exagerado y simbólico.

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes no fue solo un duelo en el ring: fue todo un fenómeno cultural en redes sociales. Los memes que surgieron encapsulan, con humor, la tensión, el espectáculo y la intensidad que vivieron millones de espectadores.

