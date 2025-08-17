Drake Bell estaría demandando a LCDFM por la confesión de Mariana Botas en el reality

La polémica no se hizo esperar en La Casa de los Famosos México 2025, luego de que una confesión de Mariana Botas llegara a oídos de Drake Bell y provocara una fuerte reacción. Fue durante un programa de espectáculos donde Galilea Montijo aseguró que el cantante habría lanzado una advertencia seria contra la producción del reality show.

La confesión de Mariana Botas

Hace unos días, mientras conversaba con sus compañeras Elaine y Priscila dentro de la casa, Mariana Botas recordó un episodio íntimo que vivió junto al artista estadounidense en la Ciudad de México. Según relató, ambos coincidieron en un bar donde ella festejaba el cumpleaños de un amigo, ocasión en la que el mánager de Bell (amigo de la actriz) facilitó el acercamiento.

Entre risas, la actriz compartió:

“Me abrazó, me cargó (...). La realidad es que ese día me lo besuqueé toda la noche en el antro. Me tenía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo”.

Sus declaraciones, transmitidas en el reality, pronto se viralizaron en redes sociales y generaron gran interés entre los seguidores.

La reacción de Drake Bell

De acuerdo con Galilea Montijo, el intérprete no quedó nada satisfecho con que la producción dejara correr la conversación de Botas frente a las cámaras. Durante la emisión del programa de espectáculos, la conductora reveló que Bell lanzó un mensaje directo:

“I wanna give you, I saw you on the court”, frase que se traduce como “Te veo en la corte”.

Para Montijo, se trató de una advertencia legal con la que el cantante exigía retirar todo material audiovisual relacionado con lo dicho por Mariana.

La presentadora añadió que el actor y músico habría dejado claro que, de no eliminarse los videos, presentaría una demanda formal. “Lo dijo muy enojado”, aseguró Montijo, aunque al mismo tiempo señaló que frente a los medios Bell optó por un tono más ligero.

En una rueda de prensa en la Ciudad de México, el cantante respondió al ser cuestionado:

“No me acuerdo”, comentó entre risas.

Montijo cerró su relato mencionando: “Él es muy lindo, no sé por qué estaba tan enojado”.

Con esto, el reality vuelve a colocarse en el ojo del público, no solo por las interacciones entre sus participantes, sino también por la posibilidad de que Drake Bell lleve el asunto al terreno legal, sumando más expectativa a lo que ocurre dentro y fuera de la casa.

BB