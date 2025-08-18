El día de ayer se celebró el "Supernova Orígenes 2025", evento de boxeo enfocado en la participación de creadores de contenido, influencers y celebridades . El espectáculo busca fusionar el boxeo con música y contenido pop.

El evento deportivo incluye memes, retos y contenido viral relacionado con los participantes y sus entrenamientos. El objetivo es crear un nuevo formato de entretenimiento en vivo que atraiga a una audiencia joven, se combina además con la emoción del deporte con la cultura pop y digital.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la pasada noche fue el de Franco Escamilla contra Alex Montiel, El Escorpión Dorado, dos comediantes muy queridos en el mundo del internet en México dieron un salto a otro tipo de entretenimiento: el espectáculo deportivo sobre el ring .

El Escorpión Dorado se tomó en serio su pelea contra Escamilla en el Palacio de los Deportes: el creador de contenido entrenó todos los días, siguió una dieta estricta y sumó sparrings —práctica de entrenamiento que simula un combate real— "de lujo", como Julio César Chávez, Jaime Camil y Armando Hernández.

Cuando anunciaron esta pelea, el morbo, las risas y lo hilarante brotaron en redes sociales. Montiel aseguró que esta pelea será altruista, ya que le dará oportunidad a Escamilla de ser famoso . Lo que más anhela es que le aguante los rounds pactados: " Se sabe que Franco padece de sus facultades físicas, entonces es una labor altruista básicamente, hacemos todo lo necesario para que dure cuatro rounds ".

Durante su turno en el “Supernova Orígenes 2025”, los comediantes no decepcionaron en el cuadrilátero: mientras el Dios del internet mostraba sus entrenamientos, el comediante regio dejó todo a la imaginación hasta el momento que sonara la campana.

Los dos mexicanos "pesos pesados" de la comedia, se vieron cara a cara y desde el primer asalto mostraron sus mejores condiciones y golpes… bueno, solo uno.

Escamilla dio el primer derechazo, al no ver la reacción del Escorpión, lo retaba a que lo golpeara, pero el boxeador Dorado no podía conectar más de dos golpes.

Para el segundo asalto, Franco dio una serie de golpes, pegándole un par en la cara al hermano del Werevertumorro y obligándolo a detener la pela por el juez, el conteo fue obligatorio. Por suerte pudo continuar.

En el tercero, el "comediante del sombrero" sufrió y no pudo por el cansancio extremo, fue en este episodio en el que Escorpión recuperó la pelea y obligó a los jueces a que fuera la decisión dividida.

“ No es fácil a subirse a pegarse en el ring y mucho menos con sobrepeso. Te admiro y tu familia es mi familia, te quiero un ch… ”, comentó Franco al finalizar y recibir el cinturón y darle un abrazo al boxeador Dorado .

