Bárbara de Regil reconoce que era una persona tóxica

Es habitual que Bárbara de Regil comparta en sus historias de Instagram rutinas de ejercicio y mensajes motivacionales. Esta vez señaló que a veces las personas olvidan los logros que han tenido en su vida. "Nos enfocamos más en lo que no logramos hacer y no nos enfocamos en aplaudirnos lo que sí aprendemos, lo que sí cambiamos y los éxitos que tenemos", dijo en su cuenta.

Lo difícil no es comenzar, es mantenerte

Por lo que instó a sus seguidores a que se tomen el tiempo de aplaudirse por los objetivos cumplidos. "Sin darnos cuenta tomamos más tiempo en juzgar lo que hicimos mal que en aplaudir lo que hicimos bien".

Puso como ejemplo una relación sentimental, "cuando te peleas con tu novio, por ejemplo, te enfocas 100% y haces una tormenta enorme por ese detallito que tuvo. Tal vez si te pusieras a pensar lo bueno que hace dirías: 'Ay, me estoy pasando', lo mismo contigo, no te juzgues". Recalcó en el texto que ese ejemplo no aplica si alguien golpea o insulta, "eso es INACEPTABLE".

En la charla de sus historias se reconoció también como una persona que fue tóxica, porque ser saludable en todo sentido le tomó un proceso, "una vez que tuve disciplina para mí fue más fácil empezar con todo, lo difícil no es comenzar, es mantenerte".

Al final de la conversación graficó su mensaje con las dos opciones para ser en la vida: Saludable o Tóxica. La primera incluye conceptos como amor, perdón, respeto, cariño, disciplina, amor al mundo, amor a lo que te rodea, esfuerzo y dedicación. La segunda destaca enojos, coraje, hate en redes, ira, frustración, orgullo, peleas y envidia.

"Tienes dos opciones en la vida, uno estar saludable mental, física y emocionalmente, y dos, ser una mierda, es eso, yo era esta opción, yo era esto antes, hoy ya no, ¡basta!".

AC