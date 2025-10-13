'F1: La película' llega al streaming; conoce cuándo y por cuál plataforma

Después de su exitoso paso por los cines, “F1: La película” se prepara para llegar a las pantallas del hogar. Esta producción, reconocida por su potente experiencia audiovisual y su apasionante narrativa, conquistó al público con su retrato del mundo de la Fórmula 1.

Con la colaboración de pilotos y escuderías reales, la cinta impresionó por su alto nivel de producción y logró recaudar más de 628 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos de taquilla recientes.

"F1: La película" llegará globalmente a través de la renovada plataforma de Apple TV el próximo 12 de diciembre, según informó "Variety" . El filme fue producido por Apple Studios y ahora aterrizará en su propia plataforma de streaming.

#F1TheMovie is streaming exclusively on Apple TV starting December 12. pic.twitter.com/ehF0Kmqpe3— Apple TV (@AppleTV) October 13, 2025

En junio, el actor Brad Pitt visitó la Ciudad de México (CDMX) junto con el elenco de "F1: La película", ambientada en el mundo de las carreras. El evento se realizó en Parque Toreo, donde cientos de fans acudieron para ver a la estrella de cine.

Entre los asistentes se encontraban el director Joseph Kosinski, la actriz Kerry Condon y los productores Jeremy Kleiner y Damson Idris, quienes posaron para las cámaras y convivieron con el público mexicano.

Brad Pitt también estuvo presente en el Gran Premio de México en octubre de 2024, donde filmó algunas escenas que posteriormente aparecieron en la película, mostrando al público mexicano y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El actor estadounidense uso un traje blanco similar al que usan los pilotos de Fórmula 1 y dio algunas vueltas por el circuito, donde los fans tuvieron la oportunidad de tomarle fotos y subirlas a sus redes sociales.

El próximo 12 de diciembre, "F1: La película" estará disponible en la plataforma Apple TV, que recientemente cambió de nombre. Ahora los suscriptores podrán disfrutar de esta exitosa cinta desde la comodidad de su hogar.

