Este domingo 29 de enero en punto de las 21:00 horas, a través del canal Las Estrellas, se estrena una nueva edición de “Mira quién baila” donde ocho famosas figuras del mundo del entretenimiento competirán, demostrando su ritmo y destreza en el baile.

La conducción estará a cargo de Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra, quien por primera vez se presenta como conductor.

Además, Sherlyn será la presentadora detrás del escenario, y tendrá la misión de mostrar al público lo que acontece en el backstage. Las celebridades que estarán compitiendo son: Ferdinando Valencia, María León, Ana Isabelle, Gabriel Coronel, Michelle González, Miguel Martínez, Jorge Anzaldo y Brenda Kellerman.

Mientras que el panel de jueces estará integrado por Paulina Rubio, Roselyn Sánchez y el bailarín tapatío Isaac Hernández.

A propósito de este estreno, EL INFORMADOR platicó con la también tapatía, María León, quien no es ajena a los realities de competencia como “Bailando por un sueño” y “¿Quién es la máscara?” de los cuales ha salido triunfadora.

“Estoy muy emocionada, me ha tocado estar en diferentes ediciones cercanas al baile, también me ha tocado ser juez, pero esta (competencia) sin duda ha sido la más difícil y la más emocionante en la que me he visto más cercana a las sesiones, pero ha valido la pena”. Resalta además que no sólo se trata de querer ganar, sino el compromiso que existe para poder hacerlo y las ganas de ayudar también.

“Cada quien escogió una asociación por la cual bailar y a la que se le va a donar la cantidad de dinero que hay, creo que son hasta 45 mil dólares, así que el compromiso sube. En mi caso, yo estoy bailando por ‘México Sonríe’, que es una fundación que apoya a niños con cáncer para sus medicamentos”.

María León es una mujer muy competitiva siempre, eso se nota en sus tablas y en la pasión con la que desarrolla cada uno de sus proyectos: “Siempre he pensado que uno compite contra uno mismo, y desde que llegué, los coreógrafos me dijeron ‘vamos a ver si eres capaz de romper con tus propias limitaciones’”, y ha descubierto que es capaz de hacer más cosas de las que pensaba.

“Y en esto caso, quiero decir que no estamos bailando con un concursante, estamos bailando con los mejores bailarines del mundo en cada una de sus ramas, así que la competencia se pone más difícil, porque cuando tú empiezas a bailar con un bailarín, te vas acoplando con el tiempo, pero en este caso te cambian de bailarín cada semana”, explica.

En cada emisión los famosos participantes deberán mostrar su destreza al ritmo de diversos géneros musicales, que podrán ser vals, tango, salsa, merengue, bachata y muchos otros. A María la salsa le encanta y la baila muy bien en fiestas o reuniones, pero hacerlo de manera profesional en un escenario es otra experiencia con muchos más retos.

“Cada semana cambias de estilo, una semana te toca la salsa y la que sigue, contemporáneo y con otro bailarín. Entonces, tienes que acostumbrarte a su manejo, su dirección y un montón de cosas que no las sientes hasta que estás viviendo el momento”.

Aunque María ha sido juez, ya no tendría por qué ser participante, pues ya ha demostrado su talento, pero explica que estar en los dos roles es un gran aprendizaje, son nuevas experiencias que suman a su carrera. “Esto es lo que me mantiene ávida, con ganas de salir adelante y llevarme a otro nivel”.

Finalmente, sobre cómo fue convivir con Paulina Rubio e Isaac Hernández, María comparte que fue fascinante poder hacerlo, “pero sin duda tengo una admiración personal gigantesca por Isaac; sé de él desde que estaba chiquito, en Guadalajara siempre fue una estrella y un referente del baile, me tocó tomar clase con él; él tendría como 12 y yo 14, era una cosa de ‘wow’. Y ahora tenerlo como juez y bailar para él, se convierte en un reto muy cañón, pero lo más bonito de todo esto es conocerlo como persona, porque ha hecho una lucha maravillosa por acercar la danza al público”.

Más planes

María León alista el lanzamiento de nuevo material musical; además, el público de Guadalajara la podrá ver en vivo el sábado 4 de febrero en la segunda fase de la gira 2000’s Pop Tour donde compartirá escenario con: Yahir, Nikki Clan, Kudai, Motel, Paty Cantú y Belinda. La cita es a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex.

CT