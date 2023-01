Será este viernes 27 de enero cuando, como parte de la telenovela “Mi camino es amarte” que se transmite a las 20:30 horas, por Las Estrellas, reaparezca en la pantalla chica la actriz Rosa Gloria Chagoyán para encarnar nuevamente su icónico personaje de “Lola la trailera”, en lo que promete ser una noche de rating elevado para el melodrama número uno de la televisión nacional.

En entrevista con EL INFORMADOR, la cantante y actriz mexicana aseveró que se encuentra “muy feliz por esta invitación que me hizo el productor, Nicandro Díaz González, para integrarme -de forma fija- a la telenovela con mi personaje, con todo y tráiler”.

Un personaje querido

En este sentido, para una profesional en cuya trayectoria figuran otros roles icónicos como “La guerrera vengadora”, encarnar a “Lola” ha sido significativo -dijo Chagoyán-porque “es el mejor y más querido personaje que tengo, con el que más me identifico. Además, se trató del primero, ha estado a mi lado toda la vida, y cada vez que voy a una gira, a jaripeos o palenques, siempre el público demanda que llegue en mi tráiler”.

Así, esta fidelidad del público para con este papel responde en parte, explica la actriz, “a que por un tiempo se convirtió en ícono de la liberación femenina, porque en esa época ‘Lola’ consiguió abrir las puertas para que la mujer consiguiera hacer más cosas como, manejar un tráiler, tener una carrera política, ser ejecutiva de una importante compañía… en fin; creo que todo eso es algo que el personaje siempre proyectó”.

Y eso es por una parte, detalla Chagoyán, “pero también tuvo que ver con la familia de los traileros, que es muy unida, no sólo en México; existe apoyo, ayuda mutua y se cuidan entre sí, y ese cariño también lo tengo yo. De hecho, soy madrina de las nuevas operadoras de tractocamiones, pues hay asociaciones que preparan a operadoras, compañeras traileras que me invitan a darles ‘la patadita’ de la buena suerte a ellas, pues es un trabajo difícil que ellas llevan a cabo con gran profesionalismo. Yo soy muy afortunada”.

Una familia de traileros

Ahora bien, la cantante y actriz refiere que está “muy orgullosa” por integrarse al elenco de una telenovela que está en primer lugar de las preferencias; “y la novela se trata, precisamente, de una familia de traileros, una familia mexicana trabajadora y con muchos valores. Estos personajes defienden sus valores y están llenos de amor; y mi personaje se rencuentra con el personaje de ‘Don Beto’ - Sergio Reynoso- y se reconocen y recuerdan viejos tiempos de los que renace la amistad”.

En estos términos, al entrar a formar parte del elenco, sentencia Chagoyán, “empiezo a integrarme también a la historia de la telenovela; con un personaje que interactúa con toda la familia y, por momentos, se vivirán las andanzas de ‘Lola’, con las aventuras y todo”.

Este carácter trabajador y que conecta con el público es lo que ha mantenido en el gusto de la gente a sus personajes, sostiene la cantante, “y siempre he podido convivir con la gente, pues hay cosas que se unen y conectan; por ejemplo, a mí nunca me ha faltado trabajo -en ferias y palenques- y siempre el personaje da al público lo que es, y encima el mexicano es un público maravilloso. Nunca he dejado de estar presente”.

Toma nota

Telenovela : “Mi camino es amarte” (2022-23)

: “Mi camino es amarte” (2022-23) Productor : Nicandro Díaz (Televisa Univision).

: Nicandro Díaz (Televisa Univision). Dirección : Isaías Gómez y Alejandro Gamboa.

: Isaías Gómez y Alejandro Gamboa. Elenco : Gabriel Soto, Susana González, Sara Corrales, Mark Tacher, Ximena Herrera, Mónika Sánchez, Leonardo Daniel, Sergio Reynoso, Fabián Robles, Camille Mina, Ara Saldívar y Rosa Gloria Chagoyán.

: Gabriel Soto, Susana González, Sara Corrales, Mark Tacher, Ximena Herrera, Mónika Sánchez, Leonardo Daniel, Sergio Reynoso, Fabián Robles, Camille Mina, Ara Saldívar y Rosa Gloria Chagoyán. Horario : Lunes a viernes, 20:30 horas.

: Lunes a viernes, 20:30 horas. Transmisión: Las Estrellas.

Carrera libre de polémicas

Algo que las nuevas generaciones no tienen muy presente es el hecho de que Rosa Gloria debió aprender a manejar un tráiler en los inicios de su personaje; “y eso no es nada sencillo; de hecho, ahora en la telenovela utilicé un tráiler último modelo, una máquina con 18 velocidades, no es ningún chiste manejarlo. Y además, andar en carretera y traer doble semirremolque, agarrar curvas de bajada, todo eso demanda profesionalismo. Por lógica, tengo mucho cuidado siempre”. Con una carrera libre de polémicas, Chagoyán comparte que a ella le gusta defender los valores de la familia mexicana: “Y yo me siento orgullosa de ser mexicana, de ser del pueblo”.

