El cantante Benito Antonio, mejor conocido como Bad Bunny se encuentra en la CDMX para cerrar su gira de conciertos en México. Días atrás llegó a la ciudad de Monterrey para poner a bailar y cantar a todos sus fans, pero eso fue todo pues se tomó el tiempo para felicitar a una mujer embarazada que acudió al Estadio BBVA en la primera fila.

Una fanática que estaba al lado de la mujer embarazada decidió subir el video a su cuenta de TikTok (andreajaquelyne), en el cual se puede apreciar que varios fans comenzaron a gritarle a Bad Bunny para que los saludara, luego de que estaba buscando cuántas parejas habían asistido al concierto.

Momentos después la mujer, quien iba acompañada de su pareja, se subió por dos segundos a sus brazos para que el cantante los observara, además de que algunos de los fans que estaban a su alrededor gritaban que ella estaba esperando un bebé.

Tras varios intentos, el puertorriqueño logró ver a la pareja a quien felicitó por el embarazo.

"Felicidades, yo ni me he casado, ni tengo hijos, ni nada de eso, yo cuando veo eso todavía me sorprendo así que felicidades por eso", dijo.

De igual forma bromeó con el joven, pues le dijo que tiene cara de ser celoso, posteriormente interpretó una canción que se llama " Yo no soy celoso" y continuó con el show.

Con información del Universal

