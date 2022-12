Bad Bunny consiguió a lo largo de 2022 una lista de éxitos que lo catalogaron como uno de los artistas más escuchados a nivel global, pues se dio a conocer que por segundo año consecutivo se coronó como el rey en Spotify, además que su trascendencia no sólo fue en el medio musical sino que incluso llegó a la pantalla grande y actuó junto a estrellas como Brad Pitt, sin embargo, el "glamour" y las premiaciones podrían acabar para 2023, ya que fue el propio famoso quien anunció su retiro temporal.

El también llamado conejito malo se "despediría" de los escenarios en México, durante el concierto que ofrecerá en el Estadio Azteca este sábado 10 de diciembre; incluso en la página oficial de @tourbadbunny se informó que el tan esperado evento será inmortalizado con una serie de grabaciones.

TWITTER / @tourbadbunny

Pese a que aún faltan algunos días para que concluya el año, el famoso adelantó la primicia y confirmó a Billboard que se tomará este tiempo para disfrutar de los frutos de su trabajo.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco", dijo.

TWITTER / @tourbadbunny

El intérprete de "Me porto bonito" también comentó que tiene algunos compromisos pendientes y seguirá trabajando, pero en esta ocasión, sin estar bajo presión.

"Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cu…", agregó.

El mensaje también fue colgado en la cuenta de Twitter.

Aunque no dio detalles con respecto a nuevos lanzamientos durante su descanso, se espera que sea para 2024 que continúe con las sorpresas.

¿Cuáles fueron las canciones más escuchadas de Bunny en Spotify?

Durante el 2022, Bad Bunny se colocó en la lista dominada por Harry Styles con su tema "As It Was", además de otros lanzamientos como "Heat Waves" de Glass Animals, mientras que el cuarto y quinto lugar se lo llevó "Me porto bonito": un tema que el conejo malo interpreta junto a Chencho Corleone, así como su éxito "Titi me preguntó".

México es el territorio en el que el famoso tiene más éxito, pues mantiene 2 mil 550 millones de sus reproducciones totales en Youtube por encima de Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos.

vll