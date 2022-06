El nuevo álbum de Bad Bunny titulado "Un verano sin ti", ha llegado con fuerza, registrando números al alcance de muy pocos artistas en la historia de la industria musical. Uno de los temas que más revuelo ha causado entre los fanáticos del reguetonero es "Andrea", una canción que guarda una terrible historia detrás.

Muchos fanáticos de Bad Bunny han relacionado el nuevo tema como un llamado a detener el feminicidio en general, pues algunas de sus líneas incluyen frases como "Todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado". No obstante, la letra de la canción iría más allá y es que el cantante se habría basado en una historia real de un feminicidio para componerla.

La historia detrás de Andrea

La canción Andrea encierra quizá la mayor crítica social que ha hecho Bad Bunny, narrando la historia de una mujer puertorriqueña que busca hacerle frente al acoso y a la violencia que viven las mujeres en el mundo.

"Ella no quiere una flor. Solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten", se escucha en el tema del reconocido cantante.

Sin embargo, esto no para ahí y es que los fanáticos de Bad Bunny han atribuido la nueva canción a Andrea Ruíz Costas, una mujer puertorriqueña víctima de un terrible feminicidio.

¿Quién era Andrea Ruíz Costas?

Andrea Ruiz Costas, de origen puertorriqueño, tenía 35 años cuando fue asesinada el 27 de abril de 2021 en Cayey, Puerto Rico.

El caso de Andrea conmocionó al país entero por la brutalidad que hubo en su asesinato y en la inoperancia que existió por parte de las autoridades locales.

Andrea Ruíz había denunciado un mes antes de su muerte a su expareja Miguel Ocasio Santiago, por violencia doméstica y psicológica. Andrea denunció que Ocasio Santiago la acosaba y la amenazaba con publicar sus fotos íntimas en redes sociales. Para las autoridades esto fue insuficiente para levantar una orden de restricción en contra de su exnovio, pues señalaron que antes tenían que escuchar la versión de él.

La mujer no se detuvo ahí y trató de refugiarse en la Ley de intervención y prevención de la violencia doméstica de Puerto Rico, con la finalidad de que Miguel Ocasio Santiago fuera arrestado. Las autoridades, una vez más, señalaron que no tenían las pruebas suficientes para proceder.

La tragedia llegaría tan solo un mes después. Andrea Ruíz fue encontrada muerta en su casa y su cuerpo estaba parcialmente calcinado. Miguel Ocasio Santiago no admitió su culpa a pesar de haber sido señalado como el presunto responsable. El hombre solo admitió que tuvo una discusión con Andrea y ella cayó al piso.

Además, agregó que ese supuesto accidente habría terminado con la vida de Andrea Ruíz. Sobre la parcial calcinación del cuerpo de su expareja, Ocasio Santiago confesó que trasladó el cadáver a un terreno en donde le prendió fuego.

A pesar de sus declaraciones, las autoridades no dictaminaron investigar el caso como feminicidio y Miguel Ocasio Santiago fue acusado de homicidio en primer grado y destrucción de evidencia. Tiempo después, fue encontrado muerto en su celda, luego de ahorcarse con una sábana.

Bad Bunny no ha declarado si se basó en el caso de Andrea Ruíz para componer su canción, pero el cantante sí ha admitido que es uno de los temas que más le han costado escribir, pues quería darle la correcta visibilidad a lo que viven las mujeres en Latinoamérica.

