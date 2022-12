“BTS: Yet to Come in Cinemas”, la edición creada el pasado octubre especialmente para cines llega en exclusiva el 1 de febrero del 2023 a todos los Cinépolis de México.

A partir del 11 de enero podrás adquirir tus boletos en la preventa oficial de la cadena de cines mexicana. El “Army” y los fanáticos en México podrán ver de manera exclusiva en salas de cine a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretando varios de sus más grandes éxitos como “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, además de la primera actuación en concierto de “Run BTS”, del último álbum del grupo.

Este corte cinematográfico mostrará una reedición especial para la pantalla grande en todo el mundo, presentado nuevos ángulos de primer plano y una visión totalmente nueva de todo el concierto grabado en Busan, Corea.

Podrás disfrutar de este espectacular concierto en todas las salas tradicionales del país, así como en formatos diferenciados, incluyendo 4DX, Screen X (Cinépolis Parque Las Antena) y Screen X 4D (Cinépolis Parque Toreo).

FS