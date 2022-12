Billie Eilish presenta en cines una versión extendida de lo que fue su gira mundial “Happier Than Ever” realizada el pasado junio en Londres. Y Cinépolis anuncia la preventa para revivir el concierto “Billie Eilish: Live at The O2. Extended Cut” que se llevará a cabo el 27 de enero 2023 en una función única.

La ganadora de la Academia y múltiples premios Grammy lanzará la filmación del concierto que realizó en el emblemático O2 Arena de Londres, en una versión extendida transportará a los espectadores a un viaje cautivador de principio a fin y que es un punto cúspide de la gira mundial de Eilish.

Este material fue dirigido por el director Sam Wrench (Blur: New World Towers, BTS: Permission to Dance) quien filmó el concierto con 20 cámaras dotadas de sensores. Esta maravilla visual recoge la actuación completa de 27 canciones en poco más de 95 minutos, además de momentos íntimos entre Billie y su público.

“Billie Eilish Live at The O2” se emitió originalmente en directo como parte de la serie Apple Music Live y fue nominada recientemente como Mejor Película Musical para los próximos Premios Grammy 2023. Esta versión extendida inédita estará disponible exclusivamente en cines para el público, en 100 conjuntos Cinépolis, en distintas ciudades de la República.

Esta proyección contará con sonido ATMOS, en Cinépolis Parque Toreo, Cinépolis Paseo Interlomas, Cinépolis Patio Santa Fe, Cinépolis Patio Universidad y en Guadalajara, en Cinépolis La Gran Plaza Guadalajara y Cinépolis La Perla disponible en salas seleccionadas y se encontrará disponible en 2D, subtitulado y en algunos conjuntos estará disponible en sala Macro XE.

