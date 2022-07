Avatar 2: "No quiero quejas" La advertencia de James Cameron sobre la película

A la espera de publicar la totalidad de su entrevista, el medio Empire ha adelantado algunas de las declaraciones que en exclusiva tuvo con el cineasta James Cameron, en las que el director de películas como “Titanic” y “Terminator”, ha expresado una postura un poco a la defensiva sobre las posibles críticas y reclamos que los fans puedan tener con el estreno de la tan esperada secuela de “Avatar: The Way of Water”, pues reveló cuántos minutos durará su nueva trama en pantalla.

“He visto a mis propios hijos quedarse sentados viendo cinco capítulos al hilo”

Aunque en los últimos años los cineastas y productoras ya no tienen tantas limitantes para llevar a la pantalla historias de más de una hora y media de duración, siendo el común denominador entre dos y dos horas y medias de duración, James Cameron se ha adelantado sobre si “Avatar 2” cumplirá no solo las expectativas del público en cuanto a la historia, pues también advirtió que la audiencia tendrá que aceptar que su nueva película dure tres horas.

Si bien la duración en pantalla de “Avatar” no tendría que ser tema de discusión entre los fans previo a ver el filme, James Cameron soltó un par de frases en el que cuestiona al público que si destinan bastantes horas en un maratón para ver series en el streaming, por qué no habrían de disfrutar de 180 minutos en la historia seguimiento del mundo ficticio “Na'vi”.

“No quiero escuchar a nadie quejándose sobre la duración del film, cuando suelen pasarse ocho horas viendo episodios en continuado de cualquier serie”, apuntó el cineasta en el adelanto de su charla con Empire, que este 7 de julio anunció que compartirá la entrevista completa.

“Ya me imagino los críticos diciendo que es una agonía una película tan larga. He visto a mis propios hijos quedarse sentados viendo cinco capítulos al hilo, de una hora cada uno. Solamente habrá que acostumbrarse a la idea de ver gente levantándose de la sala para ir al baño y volver enseguida”, prosiguió Cameron, quien también lanzó un mensaje contundente al público que esté dispuesto a criticar el contenido de la historia que nuevamente tendrá a Zoe Saldaña como una de las principales protagonistas.

“Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y que no pueden recordar los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la película. Luego vuelven a ver la película y dicen: ‘Oh, está bien, discúlpenme, déjenme callarme ahora mismo’. Así que no estoy preocupado por eso”.

James Cameron quiere otros proyectos

Pero no solo estas declaraciones han llamado la atención de los fans que particularmente esperan el estreno de “Avatar 2”, programado para el mes de diciembre del 2022 y con ya una entrega más anunciada para el 2024, pues James Cameron también ha hablado abiertamente sobre el cansancio que le ha representado lograr la secuela de este filme, dando a entender que su participación en futuras entregas de la saga es incierta.

“Las películas de ‘Avatar’ consumen mucho tiempo. Tengo otras cosas que quiero desarrollar y que también me entusiasman. Creo que llegará un momento en que, antes o después de la cuarta o la quinta película, tendré que ceder el testigo a otro director en el que confíe, para poder hacer otras cosas que me interesan”.

AC