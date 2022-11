Para Ari Borovoy no hay duda de que el 90’s Pop Tour despertó en México una nueva etapa en la forma de hacer espectáculos, y celebrando que a la fecha este proyecto -impulsado desde su productora y promotora BOBO- ha vendido más de tres millones de boletos, resalta que no hay fecha de caducidad para esta gira.

Por lo pronto ya todo está listo para que este tour regrese por décima ocasión al Auditorio Telmex, el próximo 3 de diciembre, con la participación de: JNS, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra, Magneto, Erik Rubín, Lynda y Caló. En entrevista con EL INFORMADOR, el cuarteto de JNS y Ari Borovoy aseguran que el 90’s Pop Tour aún tiene más sorpresas por entregar, y aunque prefieren mantener en secreto los acuerdos que se realizan con nuevos exponentes nacionales e internacionales para integrarlos a la gira, adelantan que en tierras tapatías habrá revelaciones que marcarán una nueva etapa en el proyecto.

“La fusión del pop con otros géneros nos ha dado credibilidad; además, la madurez que ha tenido el pop nacional e internacional es impresionante. Es quitar el estigma de que la gente del pop no canta”, puntualiza Regina, de JNS.

Todo a su tiempo

Ari Borovoy indicó que el público no se ha limitado en solicitar que diferentes exponentes de los años 90 se sumen al proyecto, siendo Martín Ricca uno de los más pedidos, y aunque no puntualizó si el cantante juvenil es de los nuevos integrantes o se gestiona algo con él, no descartó que en un futuro incluso se puedan fusionar los conceptos del 90’s Pop Tour y del recién creado 2000’s Pop Tour.

También destacó que los cantantes y bandas que están son los que deben estar en cada momento, resaltando que el proyecto avanza por sí solo aunque haya quien decida ausentarse: “Claramente no hace falta nadie de los que se ya se bajaron y de los que no han estado, siempre es muy rico poder tener sangre o música nueva, por decirlo de alguna manera. Si yo les hubiera dicho -al inicio- que harían 17 arenas o 10 Auditorios Telmex, hubieran dicho ‘este cuate no está choreando’. Hay muchísimos artistas, ya hay cartas y contratos de confidencialidad con más de 12 artistas de los 90’s y como otros 15 para los 2000’s. Está empezando apenas el 90’s y el 2000’s, yo no veo que esto vaya a tener pronto fecha de caducidad”.

A la par del éxito que le ha significado el 90’s Pop Tour, Ari Borovoy reconoce que las críticas hacia su faceta como empresario no han faltado, sin embargo, señala que los sold out de sus proyectos son el más claro reflejo del cambio que necesitaba el pop en México.

“Pasé malos ratos, pero la verdad, creo que es lo que tenía que ser. No es que yo pretenda ser un buen empresario, pero no conozco a un buen empresario del que hablen bien. Si hablan mal de ti, quiere decir que lo estás haciendo bien (…) a mucha honra y con humildad soy una persona muy afortunada de tener una compañía en la que los artistas confíen y el público crea en el producto final que le estamos entregando”.

Ari, quien se mantiene también en la gira de 30 años de OV7, indicó que no desaprovechará la oportunidad de sumar más shows de formato estadio al 90’s Pop Tour e incluso dice estar listo por si el Zócalo de la Ciudad de México se abre al proyecto para marcar un nuevo récord en su historia: “Seguramente va a suceder en algún momento”.

Sin respuesta

Ante la anunciada serie biográfica de OV7, Ari Borovoy explicó que él aún se mantiene alejado del proyecto encabezado por su compañero Óscar Schwebel, y aunque en teoría las audiciones para encontrar el talento ya han avanzado, dijo desconocer el estado de la producción al asegurar que no se han comunicado con él para llegar a un acuerdo y dé su autorización para representarlo en la historia.

“No sé nada, lo mismo que hace uno, dos o tres años, no estoy enterado de absolutamente nada, habría que preguntarle a Óscar, que es como la cabeza de los escritores, en qué va el proyecto”.



Toma nota

Agéndalo

Porque los fans lo pidieron, la máquina del tiempo regresa a Guadalajara para llenar al público de nostalgia con los éxitos del 90’s Pop Tour.

La gira se presentará por décima vez en el Auditorio Telmex, el próximo 3 de diciembre, a las 21:00 horas, con la participación: JNS, Sentidos Opuestos, Benny, Magneto, Erik Rubín, Lynda, Caló.

Más información y boletos en www.auditorio-telmex.com

