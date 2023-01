Por mucho, uno de los animes más esperados era “Attack on Titan”, la exitosa franquicia japonesa que llevada a la pantalla -por Estudio MAPPA- se ha impuesto como un fenómeno global por su hilarante e impactante historia.

A través de un comunicado, la plataforma streaming Crunchyroll retomó el anuncio oficial de “Attack on Titan”, que en redes sociales marcó tendencia al confirmarse no solo que su arco o temporada final ya tiene fecha de estreno para el próximo 4 de marzo, pues también sorprendió a sus fans al revelar las primeras escenas de lo que será la última batalla de “Eren”.

En su regreso a la televisión japonesa y a las plataformas streaming para el resto del mundo, “Attack on Titan” destacó que su arco narrativo final se conformará de dos partes, en este caso, al tratarse de la temporada final, ésta será dividida en dos partes, por lo que la parte 3 de la sesión final de la animación se estrenará el próximo 4 de marzo.

En sus redes oficiales, la franquicia de “Attack on Titan” causó un verdadero revuelo entre sus fanáticos, pues tras confirmar su regreso, anunció que el último arco de la serie, es decir la parte 4, también se estrenará este año, aunque no hay de momento una fecha en concreta. “Attack on Titan Final Season Part 3 Final Arc First Half”, como lo ha anunciado la franquicia, tendrá su estreno oficial a través del japonés canal NHK General el 4 de marzo a las 12:25 horas, de Japón.

En este regreso, “Attack on Titan” seguirá bajo la dirección del reconocido estudio MAPPA, teniendo en la dirección a Yuichiro Hayashi.

¿De qué se trata “Attack on Titan”?

De acuerdo a la sinopsis compartida por Crunchyroll, este anime japonés relata cómo “Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas. Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo. Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron”.

FS