El aclamado cineasta Darren Aronofsky explora la comedia criminal Atrapado Robando protagonizada por Austin Butler, la cual ya está en las salas de cine de la ciudad.La trama se centra en Hank Thompson, quien era un fenómeno del béisbol en la preparatoria que ya no puede jugar, pero en todo lo demás le va bien. Tiene una chica estupenda, es mesero en un antro de Nueva York y su equipo favorito vive una buena temporada.Cuando su vecino punk-rock, Russ, le pide que cuide de su gato durante unos días, Hank se ve de repente atrapado en medio de un grupo de gángsters amenazadores. Todos quieren algo de él, el problema es que no sabe por qué.Mientras Hank intenta eludir sus cada vez más apretadas garras, tendrá que emplear todas sus habilidades para mantenerse con vida el tiempo suficiente para averiguarlo.Charlie Huston escribió tanto la novela como el guion en el que se basa esta película, y en total, hay tres novelas que giran en torno al personaje de Hank Thompson.(Caught Stealing)De Darren Aronofsky.Con Austin Butler, Zöe Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio.Estados Unidos, 2025.XM