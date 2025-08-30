Parece que el cine de terror da destellos de películas con premisas diferentes o peculiares, primero fue "La hora de la desaparición" ahora es "Good Boy", la película que ha causado conmoción en redes sociales.

A poco más de una semana de su primer tráiler oficial, “Good Boy” ya reunió más de dos millones de vistas, lo que lo convierte en uno de los filmes de terror con más expectativas a su alrededor.

¿De qué trata esta película de terror que tanto conmociona en redes?

Cuando pensamos en el cine de terror solemos pensar en fantasmas, demonios o cualquier otra amenaza paranormal, al parecer “Good Boy” romperá esa línea. El film dirigido y escrito por Ben Leonberg juega con la idea de que los perros pueden ver y sentir cosas que nosotros no logramos observar.

De acuerdo con la sinopsis de IMDb: "Un perro fiel se muda a una casa rural con su dueño Todd, solo para descubrir fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Mientras entidades oscuras amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más ama".

¿Cuándo se estrenará en México?

“Good Boy” es la historia de Indy, un perro que ve amenazada su tranquila vida junto con su familia cuando algo extraño y oscuro aparece en su casa, al ser él el único que logra verlo comienza a hacer lo imposible para detener a esa mala entidad.

Gracias al éxito del tráiler y su aumento en la búsqueda surge la duda de cuándo podrá verse en el país, después de su paso por varios festivales, podrá verse en México a partir del 3 de octubre.

AO

