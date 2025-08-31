A más de 2 años del estreno del “Arco de El Incidente de Shibuya”, finalmente este domingo se han revelado detalles sobre la tercera entrega del exitoso anime “Jujutsu Kaisen”, reconocido por Guinness World Records como el más popular en abril del 2024

Los fanáticos de la animación japonesa esperaban ansiosos nueva información sobre el regreso de los hechiceros a la pantalla tras los impactantes sucesos de la última temporada.

Hoy se revelaron detalles sobre el regreso de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu y sus amigos, en la adaptación animada del manga creado por Gege Akutami que será traída por el estudio de animación, MAPPA.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de "Jujustu Kaisen"?

Este domingo los fans de "Jujutsu Kaisen" por fin recibieron noticias de la tercera temporada del anime, nombrada "El juego del sacrificio" (The Culling Game). Durante la transmisión de un evento del quinto aniversario se reveló que la temporada 3 llegará en enero de 2026.

Detalles del primer tráiler de "Jujutsu Kaisen The culling game"

En redes sociales se estrenó el avance del regreso de "Jujutsu Kaisen", donde se mostró parte de la trama y escenarios vistos en el anime. La historia continuará luego de lo visto en la segunda temporada, donde el mundo estará siendo invadido por maldiciones que amenazan la paz mundial.

En esta ocasión, Yuta Okkotsu, protagonista de la película "Jujutsu Kaisen Cero", regresa una vez más motivado en acabar con el protagonista, debido a su involucramiento indirecto en la destrucción de Shibuya, al haber sido poseído por Sukuna, "El rey de las maldiciones".

Además, en el avance se mostró el regreso de Choso, hermano de Itadori, quien ahora toma el mando de la escuela de hechicería para proteger la vida de su familiar y ayudarlo a enfrentar diversos enemigos.

Por otro lado, vemos el regreso de los hechiceros al lugar donde Geto, el villano principal, vivió uno de los eventos más traumáticos de su vida y que ahora será esencial en el desarrollo de los acontecimientos del anime.

¿De qué trata el anime?

La historia del anime sigue a Yuji Itadori, quien al tragarse un dedo maldito termina convirtiéndose en recipiente de Ryomen Sukuna, rey de las maldiciones. Es así que, ayudado por el maestro Satoru Gojo, su amigo Fushiguro y Nobara Kugisaki, ingresa a la escuela de hechiceros de Tokio, Japón, para aprender a dominar su poder.

Al mismo tiempo, los hechiceros se enfrentan a maldiciones, seres sobrenaturales creados a partir de las emociones negativas de los humanos. En esta ocasión, la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" llegará a la plataforma de streaming Crunchyroll en enero de 2026.

