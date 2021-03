Atacan a Alicia Villarreal en redes; sale su hija a defenderla

De nueva cuenta Melenie Carmona tuvo que recurrir a sus redes sociales, pero esta vez para aclarar que cuando ella reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, siempre recibió apoyo de su madre Alicia Villarreal, quien ha sido atacada por personas sobre este hecho.

"El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada. No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado", escribió Melenie en su mensaje en Instagram, que acompañó con una fotografía de ella y su mamá.

La hija del actor Arturo Carmona explicó que en ese tiempo, cuando aún era menor de edad, por el miedo que tenía decidió no denunciar y mucho menos pisar un juzgado, decisión que su mamá aceptó a pesar del coraje que tenía, incluso varias veces le pidió que lo hablara con su papá.

"Ella sólo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacía su persona, porque sin duda ha sido una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá, yo fui clara y concreta con todo lo que sucedió y compartí, de la historia hay más que no sentí la necesidad de contar, lo importante ya tuve el valor de decirlo".

INSTAGRAM

Alicia Villarreal cierra comentarios en sus redes

Es que al parecer han sido muchos los ataques hacia "la güerita consentida", que ha tenido que cerrar los comentarios en sus publicaciones en Instagram y sólo ha sido Arturo Carmona el que se ha pronunciado al respecto, por medio de un comunicado donde asegura esta acción no quedará impune.

"Ahora que sumo a mi papá a esto, junto con mi mamá y cruz, me siento más fuerte, respaldada y empoderada para poder seguir apoyando a las mujeres. No se queden calladas como yo lo hice al principio, tengan el valor yo las apoyo".

El sentimiento de impotencia y soledad que sentía, dice que no fue porque no sintiera el apoyo de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, su padrastro, sino que algunos miembros de la familia se enteraron y aun así el implicado nunca reconoció su falta, esto la hizo sentir como una mentirosa.

"Mis papás siempre me creyeron y no dudaron de mí jamás. Y subrayo esto dejando bien claro que mi mamá nunca me obligó a nada!... yo sólo quería que más mujeres se sumaran a la causa, que se sintieran identificadas y tuvieran el valor de alzar la voz, de no quedarse calladas, que es el mismo deseo de mi mamá. Nunca fue dejar entre ver lo que se malinterpretó".

Finalmente, Melanie se dijo tranquila y liberada por haber hablado de esto, además de resaltar la importancia de tener comunicación con los padres, también agradeció el apoyo y cariño que ha recibido para ella y su familia.

"Estoy muy orgulloso de ti y de la mujer que te has convertido, eres un ejemplo de fortaleza y enseñanza, sigo aprendiendo mucho de ti mi niña, TE AMO con toda mi alma!! Aquí estamos y seguiremos siempre para ti! Eres una FREGONA!!!", fue lo que su padre Arturo Carmona respondió a esta publicación de Melenie y que ha tenido la aprobación de los usuarios de esta red social, que hasta han dado sus propios testimonios.

JB