Elefante se hace viral tras atacar a turistas en un safari | VIDEO

El pasado sábado 27 de septiembre, ocurrió un incidente que dejó aterrados, tanto a las personas que lo vivieron, como a los miles de internautas que viralizaron las imágenes posteadas en redes sociales.

Ese fin de semana, un elefante enfurecido interrumpió un safari en el Delta del Okavango, en Botswana, cuando turistas británicos y estadounidenses fueron atacados por el animal.

Turistas fueron atacados en safari

De acuerdo con las imágenes que se aprecian en el video, guías locales conducían las canoas makoro, tradicionales de la zona, y, desafortunadamente, se acercaron demasiado a una elefante hembra con crías. En respuesta, un macho embistió las canoas con su trompa y colmillos, en señal de protección a la hembra y sus bebés. Los turistas cayeron al agua, hábitat natural de cientos de cocodrilos.

El elefante alcanzó a golpear a una de las mujeres, y la mantuvo bajo el agua unos segundos. La víctima logró sobrevivir gracias a que el animal la perdió de vista en el agua turbia. Posteriormente, su esposo fue por ella para llevarla a salvo a la orilla.

Momento en el que un elefante ataca a unos turistas en Botswana pic.twitter.com/Q4Iz4Oyb3J— EL MUNDO (@elmundoes) September 29, 2025

Testimonios del ataque

Un ex guardabosques sudafricano compartió que los turistas "tuvieron muchísima suerte, porque los cuatro podrían haber muerto fácilmente. La mujer se salvó de ser corneada y de morir ahogada”.

Por otro lado, otro testigo de nombre Kakwele Sinyina, recalcó el peligro que representa la fauna del delta: “Si el elefante no los alcanzaba, los cocodrilos o los hipopótamos habrían sido una amenaza mortal. Alguien los estaba cuidando”.

Afortunadamente, los turistas y los guías resultaron ilesos. Sin embargo, perdieron objetos de valor como cámaras y teléfonos en el agua.

Este caso ha causado gran impacto en redes, pues se reavivó el debate sobre la seguridad de los safaris en África, y sobre la necesidad de las personas de invadir los hábitats de los animales salvajes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL