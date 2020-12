Armando Manzanero y su relación de amor y odio con Luis Miguel

Fueron una de las mejores mancuernas que ha dado la música romántica en México; su relación comenzó de una forma ideal, pero terminó de forma abrupta y no en los mejores términos. Luis Miguel se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera tras el lanzamiento del disco “Romance”, un álbum producido por el compositor Armando Manzanero en el año 1991.

Pero, ¿cómo nace la relación entre Manzanero y Luis Miguel? El intérprete de “Cuando calienta el Sol” a inicios de 1990 estaba siendo presionado por su disquera Wea para realizar un nuevo disco, de acuerdo a su contrato, por lo que decidió poner en marcha un nuevo proyecto que no tuviera nada que ver con el disco de éxitos que la casa discográfica pretendía lanzar. Fue así que el cantante realizó una llamada para invitar a uno de los mejores compositores de México a colaborar en su nuevo álbum: un disco de boleros producido por Armando Manzanero.

Gracias a este disco de boleros Luis Miguel se ganó una nominación al Grammy por “Mejor Álbum Pop Latino”. Además, el lanzamiento le dio la oportunidad de ganarse a un público más exigente al tiempo que acercó a los jóvenes a los boleros clásicos.

Tras el éxito del material anterior, Armando Manzanero aceptó colaborar de nueva cuenta con Luis Miguel para la siguiente producción del cantante: “Segundo Romance” fue lanzado tres años después.

“Romances” fue el tercer álbum dedicado a los boleros y fue lanzado en 1997 y de nueva cuenta, Manzanero se involucró en la producción, mientras que en los arreglos corrieron a cargo de Bebu Silvetti. Las cosas estaban saliendo bien no sólo para Luis Miguel, sino también para el compositor mexicano.

En 2001, Armando Manzanero volvió a colaborar para el disco “Mis Romances”, del cual se desprendieron éxitos como "Amor, Amor, Amor" o "La Última Noche". Tras ese disco la relación comenzó a tornarse áspera y el disgusto se incrementó con los años.

¿Por qué se distanciaron Luis Miguel y Armando Manzanero?

Todo parece indicar que Manzanero se distanció de Luis Miguel cuando “El Sol” no quiso participar en el concierto homenaje al compositor yucateco, el cual se realizó durante 2018 en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Las palabras se enmarcaron en una respuesta que dio Manzanero ante la pregunta de si Luis Miguel participaría: "Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo", señaló el intérprete ganador del Grammy. "Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco", dijo en aquella ocasión.

Sin embargo, hace dos años, Manzanero intentó enfriar la situación y no fomentar más el conflicto entre ambos: "Luis Miguel y yo siempre hemos tenido una conexión. Estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó", dijo. Y sentenció: "Es el mejor de todos los intérpretes. Cada que lo escucho cantar, cada día me fascina más".

