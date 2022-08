Ariana Grande rinde homenaje a Mac Miller en su línea de maquillaje

Según diversos fanáticos de la cantante Ariana Grande, uno de los cosméticos de su línea de maquillaje R.E.M. podría ser un homenaje a su ex novio Mac Miller, quien en 2018 murió a causa de una sobredosis.

La cantante Ariana Grande mantuvo una relación sentimental con Mac Miller, quien murió en 2018. AFP/ Larry Bussaca

El cosmético en cuestión es el bálsamo labial “Picking Petals”, nombrado así -según una usuaria de TikTok- en honor a la canción “The Way” de 2013, donde Ariana Grande y Mac Miller colaboraron juntos por primera vez.

En dicha canción, Miller rapea: “Picking petals off the flowers like / Do she love me, do she love me not?” [Quitando pétalos de las flores como / ¿Me ama, no me ama?]. Ésta canción fue crucial en los inicios de la carrera musical de Ariana Grande, y fue además donde conoció al rapero Mac Miller con quien tres años más tarde iniciaría una relación amorosa.

Ariana Grande y Mac Miller mantuvieron un noviazgo de 2016 a 2018, que terminó en mayo debido a los problemas de adicción del rapero.

Según reveló la cantante a los medios de comunicación, ella apoyó a Mac Miller para superar sus adicciones pero “él no ponía de su parte”.

En septiembre de 2018, cuando Ariana Grande se encontraba comprometida con el comediante Pete Davidson, Mac Miller murió a causa de una sobredosis, y un mes después la cantante terminó su compromiso con Davidson.

En la canción de 2019 “thank u, next” donde Ariana Grande relata la historia con cada uno de sus ex novios, ella canta “Me gustaría darle las gracias a Malcolm (Mac Miller), porque él fue un ángel”.

