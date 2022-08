Chrissy Teigen y John Legend esperan un nuevo bebé

Dos años después de haber perdido trágicamente a su tercer bebé en el quinto mes de gestación, Chrissy Teigen y John Legend anunciaron en redes sociales que están en la espera de un nuevo bebé. La modelo compartió un par de fotos en Instagram donde deja al descubierto su baby bump, y describió que la alegría ha llenado su hogar y sus corazones una vez más.

“Cada cita (con el doctor) me he dicho a mí misma, ok, si el bebé está saludable haré el anuncio hoy mismo. Pero después he suspirado de alivio al escuchar el latido de su corazón y me di cuenta que aún estoy muy nerviosa. […] todo es perfecto y hermoso, y me siento esperanzada e increíble. Ok, ha sido muy difícil haber ocultado esto durante tanto tiempo”, escribió Chrissy Teigen en su cuenta de Instagram.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de otras celebridades como la también modelo Irina Shayk, y las actrices Kate Hudson, Vanessa Hudgens y Gal Gadot, quienes felicitaron a Chrissy Teigen por la excelente noticia. Por su parte, el cantante John Legend compartió la misma fotografía de Chrissy Teigen.

Casi dos años después de la pérdida de su tercer hijo, Chrissy Teigen y John Legend anuncian embarazo. REUTERS/ Jonathan Ernst

En 2020 la mediática pareja sufrió de un aborto involuntario en el quinto mes de embarazo, y decidieron compartir la trágica experiencia con sus seguidores de una manera muy honesta y transparente. Según revelaron la modelo y el cantante, consideran a su bebé no nacido como su tercer hijo, a quien planeaban nombrar Jack. Por lo tanto, el bebé en camino sería el cuarto hijo de Chrissy Teigen y John Legend.

La pareja, que contrajo nupcias en 2013, tiene dos hijos mayores: Luna de 6 años y Miles de 4.

