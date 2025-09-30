Papa León XIV opina sobre el plan de Trump para Gaza e Israel

El Papa León XIV consideró este martes que el plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contiene elementos muy interesantes" y parece una "propuesta realista", por lo que expresó su deseo de que el grupo islamista palestino Hamás, lo acepte en el plazo establecido.

En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa también habló sobre la misión de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, "se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria".

"Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas", agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.

Sobre el cambio de nombre a "Departamento de la Guerra" en Estados Unidos, su país, León XIV señaló que "esta forma de hablar es preocupante, porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones".

"Esperemos que solo sea una forma de hablar, por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar, esperemos que funcione y que no haya guerra. Hay que trabajar siempre por la paz", añadió.

