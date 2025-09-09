Lista de conciertos que habrá en municipios de Jalisco el 15 de septiembre

Este 15 de septiembre, Jalisco se alista para dar el El Grito de Independencia con una celebración musical inigualable en donde habrá varios conciertos gratuitos llenarán de ritmo y emoción a diversos municipios del Estado.

Una de las presentaciones que ha dado más de que hablar desde que fue anunciada es la de Guadalajara, donde Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar se presentarán en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en el Centro Histórico tapatío para dar “El Grito Al Estilo Jalisco".

Además, también el 15 de septiembre en Guadalajara a partir de las 17:00 horas, el público podrá sumergirse en la variada programación de actividades, que incluye un happening especial y un impresionante show de fuegos artificiales, recorriendo desde la Plaza de Armas hasta la Plaza Guadalajara.

Debido a las fiestas patrias, otros municipios se unen a los conciertos gratuitos para dar El Grito de Independencia con artistas mexicanos, en una noche que se prevé esté llena de emoción, tradición y color.

Ya sea que prefieras la energía del regional mexicano o las melodías del mariachi, Jalisco tiene preparado un escenario para ti. No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la Independencia de México al ritmo de la mejor música en vivo.

Ameca: Banda San Miguel

Atotonilco El Alto: Grupo Río Nuevo

Guadalajara: Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar

Mascota: Banda Cohuich

Santa María de los Ángeles: El Terre de Jerez, Banda Móvil, Banda Tierra Alegre

Tala: Banda Pelillos

Talpa de Allende: Koritas Musical

Tampacan: Impacto del Rancho

Tecolotlán: Banda La Inolvidable Agua de la Llave

Unión de San Antonio: Encuentro de Mariachis

Zapotlanejo: Banda Fresa

