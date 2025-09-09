Martes, 09 de Septiembre 2025

Lista de conciertos que habrá en municipios de Jalisco el 15 de septiembre

Ya sea que prefieras la energía del regional mexicano o las melodías del mariachi, Jalisco tiene preparado un escenario para ti

Por: El Informador

Varios municipios se unen a los conciertos gratuitos en Jalisco para dar El Grito de Independencia con artistas mexicanos, en una noche que se prevé esté llena de emoción, tradición y color. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Este 15 de septiembre, Jalisco se alista para dar el El Grito de Independencia con una celebración musical inigualable en donde habrá varios conciertos gratuitos llenarán de ritmo y emoción a diversos municipios del Estado.

Una de las presentaciones que ha dado más de que hablar desde que fue anunciada es la de Guadalajara, donde Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar se presentarán en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en el Centro Histórico tapatío para dar “El Grito Al Estilo Jalisco".

Además, también el 15 de septiembre en Guadalajara a partir de las 17:00 horas, el público podrá sumergirse en la variada programación de actividades, que incluye un happening especial y un impresionante show de fuegos artificiales, recorriendo desde la Plaza de Armas hasta la Plaza Guadalajara.

Debido a las fiestas patrias, otros municipios se unen a los conciertos gratuitos para dar El Grito de Independencia con artistas mexicanos, en una noche que se prevé esté llena de emoción, tradición y color.

Ya sea que prefieras la energía del regional mexicano o las melodías del mariachi, Jalisco tiene preparado un escenario para ti. No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la Independencia de México al ritmo de la mejor música en vivo.

  • Ameca: Banda San Miguel 
  • Atotonilco El Alto: Grupo Río Nuevo
  • Guadalajara: Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar
  • Mascota: Banda Cohuich
  • Santa María de los Ángeles: El Terre de Jerez, Banda Móvil, Banda Tierra Alegre
  • Tala: Banda Pelillos
  • Talpa de Allende: Koritas Musical
  • Tampacan: Impacto del Rancho
  • Tecolotlán: Banda La Inolvidable Agua de la Llave
  • Unión de San Antonio: Encuentro de Mariachis
  • Zapotlanejo: Banda Fresa

