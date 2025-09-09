28 Muestra Estatal de Teatro llevará lo mejor de las artes escénicas a la ZMG

Ha iniciado la cuenta regresiva para la Muestra Estatal de Teatro, que en su edición 28 realizó un sondeo extensivo a través de las distintas teatralidades que existen en las múltiples regiones del estado, con el propósito de llevar a los jaliscienses las puestas en escena más significativas que dan testigo de Jalisco como un estado vivo y palpitante, creciente —pero ante todo plural y diverso— en torno a este arte.

La Muestra se constituyó con el propósito de acercar al público a los distintos tipos de teatro, experimentaciones, tiempos y espacios que existen en Jalisco, más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y también con la intención de mostrar que el teatro mismo es una actividad viva que no solo tiene que estar reservada a los teatros o espacios oficiales, sino que también es una fuerza que debe habitar las calles, lo público, algo que debe estar más cercano a las personas.

Una de las novedades de la 28.ª Muestra Estatal de Teatro será el regreso del encuentro del Teatro del Interior, el cual dejó de hacerse en 2019, y en el cual participan grupos de teatro del interior del estado de Jalisco; tres de ellos vendrán a la muestra en Guadalajara, además de que se suman los espacios independientes de la ciudad como un motor de cultura que se sostiene y hace teatro más allá de los espacios y las carteleras "oficiales".

"Agradecemos a la Secretaría de Cultura por la inclusión de espacios independientes. Es algo que veníamos esperando desde hace muchos años", comentó en rueda de prensa el actor Mauricio Cedeño, del Foro Teatro María Teresa. "El hecho de que se consideren los espacios que no son institucionales me parece generoso, necesario y pertinente, porque es una manera de visibilizarlos, que conozcan nuestras labores y lo que estamos produciendo y haciendo en nuestros espacios".

EL INFORMADOR/ F. Salcedo

La 28.ª Muestra Estatal de Teatro tendrá quince obras provenientes de la ZMG, una obra invitada —"Cantares", de Sayuri Navarro, originaria de San Luis Potosí— y tres obras adicionales que vendrán del Encuentro del Teatro Interior, donde participarán Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Etzatlán, Ameca, Zapotlanejo y Lagos de Moreno.

Además, habrá talleres, como crítica teatral, construcción de historias a partir de vivencias personales, cómo dar forma a una obra de teatro e incluso de títeres.

Para las obras seleccionadas, el jurado, compuesto por Claudia Anguiano, Jaime Chabaud y Raquel Araujo, priorizó los temas de diversidad, inclusión, enfoque de género y la creación de espacios libres de violencia, así como el fomento de la cultura. Se revisaron un total de 72 propuestas.

"Es una gran sorpresa ver todas las manifestaciones artísticas que existen", asegura Claudia Anguiano, miembro del jurado. "Claro, hay más, pero las que entraron a la convocatoria son muy diversas. Nos dimos a la tarea de revisar, analizar y observar. Hay temas diversos y urgentes, y da mucho gusto que los hombres tengan cada vez más espacio para hablar de cosas que habitualmente no se dicen".

Sentimientos similares compartió la actriz Ana Jacobus, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

"Tenemos la oportunidad de dar voz a una mínima fracción de los proyectos que se generan en Guadalajara. Es impresionante la cantidad de teatro que se genera en la ciudad, no se diga en el resto del estado. Nos hemos preguntado cuál es el rumbo de la muestra, a dónde tendría que ir para ser más incluyente de todas las voces, porque es increíble que se tengan que seleccionar tan solo 12 obras de las 72 que entraron a la convocatoria.

Sería muy bueno poder buscar más adelante un espacio para todas las voces, pero aquí está este esfuerzo que estamos realizando, además de hacer vínculos con los espacios independientes, que son la otra parte que sostiene esta comunidad", compartió la actriz.

La MET se realizará del 19 al 27 de septiembre, en foros de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno, participando 12 compañías, con 16 obras y 6 talleres.

EL INFORMADOR/ F. Salcedo

Lee también: El Edificio Arroniz se convierte en escenario de viaje y música con Cine al Estilo Jalisco

Cartelera Muestra Estatal de Teatro

Todas las cosas brillantes

Autor: Duncan Macmillan y Jonny Donohoe / Dir. Mauricio Cedeño

Viernes 19 de septiembre / 20:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Cantares

Autora y directora: Sayuri Navarro

Sábado 20 de septiembre / 19:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Niños de cartón

Autor y director: René González

Domingo 21 de septiembre / 13:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Prometeo, el rebelde de la familia

Autor y director: Fausto Ramírez

Lunes 22 de septiembre / 18:00 horas

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Los niños no lloran

Autor: Mauricio Carvajal Osorno y Erick Isaac Ramírez

Dirección: Andrea Belén SánSa

Lunes 22 de septiembre / 20:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Iré al teatro, para arrojarme bajo los caballos

Autora: Juliana de la Torre Parra / Dir: Miguel Vázquez

Martes 23 de septiembre / 20:00 horas

Teatro Experimental de Jalisco

Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Cyrano

Autor: Edmond Rostand, adaptación de Mauricio Cedeño

Dirección: Mauricio Cedeño

Miércoles 24 de septiembre / 18:00 horas

Teatro María Teresa

C. Cruz Verde 121, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

“Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, aleluya erótica en cuatro cuadros

Autor: Federico García Lorca / Dir. Héctor Caro

Sábado 20 de septiembre / 20:00 horas

Teatro José Rosas Moreno, Lagos de Moreno

Miércoles 24 de septiembre / 20:00 horas

Teatro Experimental de Jalisco

Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Una Historia de Fantasmas

Autor: Ihonatan Ruiz y Renato Polo / Dir. Renato Polo

Jueves 25 de septiembre / 18:00 y 20:00 horas

Teatro El Venero

Reforma 508 - A, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

¿Quién más quiere mi tierra?

Autora y directora: Juliana Faesler

Jueves 25 de septiembre / 20:00 horas

Teatro Experimental de Jalisco

Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Sin Yolanda, un cuestionamiento a las masculinidades aprendidas

Autora y directora: Nicola Zaucedo Mata

Viernes 26 de septiembre / 17:00 horas

Explanada del edificio Arroniz

C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Territorios en Guerra

Autor: Creación colectiva OTeart Laboratorio Escénico y Manifiesto Poético / Dir. Carlos García Estévez

Viernes 26 de septiembre / 20:00 horas

OTeart Laboratorio Escénico CZ

C. Independencia 1143, Col. Americana, Zona Centro, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

El chico de la última fila

Autor: Juan Mayorga Ruano

Dirección: Luis Manuel Aguilar “Mosco”

Sábado 27 de septiembre / 20:00 horas

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara, Jal.

Costo 30 pesos

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Sábado 20 de septiembre / 17:00 horas

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Domingo 21 de septiembre / 18:00 horas

Foro de Arte y Cultura

Av. Fray Antonio Alcalde 1451, La Guadalupana, Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Obras seleccionadas por el Encuentro de Teatro del Interior

Sábado 27 de septiembre / 18:00 horas

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prol. Alcalde 1351, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal.

Entrada libre

Te puede interesar: Reconocen legado de Salvador de Alba Martín en el patrimonio cultural de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS