Hollow Knight: Silksong; ¿Cuál es su precio en México?

Tras casi diez años de espera, Hollow Knight: Silksong finalmente se encuentra disponible. Desde las 8:00 de la mañana (hora de la Ciudad de México), el nuevo proyecto de Team Cherry apareció en varias tiendas digitales, y ya se conocen los precios oficiales en nuestro país.

El costo en distintas plataformas

Aunque el estudio confirmó que el título tendría un valor de 19.99 dólares (374.51 pesos aproximadamente), la incógnita entre los jugadores de México y Latinoamérica era cuánto costaría exactamente en la región. Con el lanzamiento, se revelaron las cifras:

Nintendo eShop: 227.99 pesos

Steam: 227.99 pesos

Microsoft Store: 349 pesos

PlayStation Store: 19.99 dólares

Una buena noticia para el bolsillo

En nuestro país la mayoría de las tiendas digitales (con excepción de PlayStation) fijaron el precio por debajo de los 374.51 pesos . El caso más llamativo es la eShop y Steam, donde la secuela se encuentra disponible por 228 pesos, lo que representa una sorpresa positiva en tiempos donde los videojuegos suelen aumentar de precio constantemente.

Alta demanda y problemas técnicos

La popularidad de la saga se hizo notar desde el primer momento. Tanto en la eShop como en Steam, los servidores experimentaron caídas debido a la gran cantidad de usuarios que intentaron descargar Silksong en cuanto estuvo disponible.

Todo apunta a que la secuela de Team Cherry está destinada a convertirse en uno de los estrenos independientes más exitosos de los últimos años. Su precio accesible y la enorme expectativa acumulada refuerzan la idea de que este lanzamiento marcará un hito en la industria indie.

Hollow Knight: Silksong ya se puede jugar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC. Forma parte del catálogo de Xbox Game Pass desde el primer día. Cabe señalar que los jugadores de Switch tendrán acceso a una actualización gratuita para Switch 2.

