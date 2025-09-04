México se prepara para vivir las noches de After Hours Til Dawn . Tras semanas de especulación, The Weeknd confirma su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos imperdibles. Aquí te contamos todos los detalles.

El cantante canadiense se presentará en el Estadio GNP Seguros, y contará con Anitta, cantante brasileña, como invitada especial.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del artista, donde también se anunció que la gira incluirá dos fechas en Brasil.

La última vez que el cantante se presentó en México, fue en 2023 como parte de su gira After Hours Til Dawn Global Stadium Tour, presentándose el 26 de septiembre en el Estadio BBVA Guadalupe, en Monterrey, el 29 y 30 de septiembre en el Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) de la Ciudad de México, y el 30 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara.

The Weeknd se presentará en el Estadio GNP los días 20 y 21 de abril del 2026. Aunque aún faltan varios meses para las presentaciones, la venta de boletos comenzará esta misma semana.

Lee también: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

¿Cuándo será la venta de boletos?

La venta de boletos para los conciertos de The Weeknd en México se dividirá en varias etapas , comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados, seguida de la preventa bancaria y, finalmente, la venta general.

Preventa para fans

La Fan Pre-sale se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre, a las 2:00 p.m.

Es necesario estar registrado previamente en el sitio oficial de The Weeknd, o haber recibido un código de acceso.

Preventa HSBC Lunes 8 de septiembre – Preventa exclusiva para tarjetas de crédito HSBC. Martes 9 de septiembre – Preventa disponible para tarjetas de crédito y débito HSBC, con opción de pago a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses.



Ambas preventas comenzarán a las 2:00 p.m., a través de Ticketmaster.

Venta general

La venta general iniciará el miércoles 10 de septiembre a las 2:00 p.m., disponible para todo tipo de tarjetas y bancos.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL