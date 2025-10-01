Arena Guadalajara: Cartelera de octubre 2025

Octubre 2025 marcará un antes y un después en el panorama cultural de Guadalajara. La ciudad se prepara para vivir uno de sus meses más intensos y memorables, con una agenda musical en la Arena Guadalajara que reúne a superestrellas internacionales, referentes del pop latino, bandas legendarias y espectáculos familiares para todos los gustos.

La Perla Tapatía se consolida como un polo cultural de primer nivel, ofreciendo experiencias únicas en escenarios de clase mundial.

¿Qué es la Arena Guadalajara?

La Arena Guadalajara es un imponente recinto que se posicionará como la segunda arena más grande de México, solo detrás de la Arena CDMX, con capacidad para 20 mil asistentes.

Pero su magnitud no es solo cuestión de tamaño: con 75 mil m² de construcción, 400 pantallas de circuito cerrado, 300 cámaras de seguridad, y más de 2 mil espacios de estacionamiento entre zonas VIP y generales, este recinto se proyecta como uno de los más importantes y modernos de América Latina.

Su diseño vanguardista incluye 74 suites exclusivas, creadas para ofrecer una experiencia de lujo e inmersión total al espectador.

La tecnología de punta y la acústica de alta precisión prometen transformar cada evento en una vivencia inolvidable, ya sea musical, deportivo o cultural.

¿En dónde se ubica la Arena Guadalajara?

El nuevo recinto se encuentra en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, en la colonia El Verde (Planetario), en Guadalajara, Jalisco.

Cartelera de octubre 2025

Este octubre, Guadalajara no solo será escenario: será protagonista. Y tú, ¿estás listo para vivirlo? Aquí te presentamos todos los conciertos que no puedes perderte.

Maroon 5 - Octubre 2 - 21:00 horas

- Octubre 2 - 21:00 horas Yuri - Octubre 11 - 21:00 horas

- Octubre 11 - 21:00 horas José Madero - Octubre 18 - 21:00 horas

- Octubre 18 - 21:00 horas Fey - Octubre 25 - 21:00 horas

- Octubre 25 - 21:00 horas Pimpinela - Octubre 31 - 21:00 horas

EE