Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de octubre de 2025

Aries

Este inicio de mes te encontrarás más reflexivo de lo habitual. Los movimientos astrológicos agitarán tus emociones y también tu vida íntima. Si tienes pareja, aprovecha, porque hacia finales de la semana se presentan días de mayor conexión y cercanía.

Tauro

Eres de los que hablan sin filtro, pero este mes será mejor que controles tus palabras. No todos son de fiar y tus secretos pueden convertirse fácilmente en rumores. La discreción será tu mejor aliada.

Géminis

A veces te complicas la vida buscando problemas donde no los hay. Si tu relación marcha bien, evita escenas de celos y no revuelvas el pasado. Provocar discusiones innecesarias puede dañar lo que en realidad está en equilibrio.

Cáncer

Tu estabilidad emocional dependerá más de tu esfuerzo que de la suerte. Antes de aconsejar a los demás sobre el amor, pon en orden tu propio interior. Es momento de mirarte con honestidad y trabajar en ti.

Leo

Este mes podrías sentirte dividido en el terreno afectivo, como si te atrajeran dos caminos al mismo tiempo. Cuidado: querer abarcar demasiado puede llevarte a no concretar nada. Elige con claridad antes de perder oportunidades.

Virgo

Octubre te invita a abrir los ojos y aprender de tus experiencias. No pierdas tiempo en rumores ni en personas que solo buscan desestabilizarte. Concéntrate en lo que realmente aporta valor a tu vida y te hará crecer.

Libra

Deja de mirar tanto al pasado y enfócate en el presente. El ayer ya no vuelve, y si no avanzas, puedes perder oportunidades. Mantente alerta: podrías descubrir que alguien cercano no es tan leal como aparenta.

Escorpión

Un reencuentro con alguien importante de tu historia marcará este mes. No permitas que te saque de tu centro ni que te devuelva a viejas heridas. También presta atención a comentarios malintencionados: no te desgastes en lo que no merece energía.

Sagitario

Octubre pondrá a prueba tu relación. Si tienes pareja, es momento de dar pasos más firmes: convivir más de cerca, formalizar o simplemente fortalecer el vínculo. La clave será la entrega mutua, no solo de uno.

Capricornio

Tu corazón estará inquieto. Ten cuidado con dejarte llevar por un nuevo interés que parece ideal, pero que quizá ya tenga compromiso. Observa bien antes de ilusionarte, porque podrías terminar en un lugar secundario.

Acuario

Una amistad que atraviesa una ruptura buscará en ti consejo. Tus palabras tendrán gran peso, así que exprésate desde la empatía y el corazón. Evita consejos impulsivos que puedan marcar más de lo que imaginas.

Piscis

La impaciencia puede jugarte en contra. Recuerda que lo importante requiere constancia. Aunque sientas que los resultados tardan en llegar, lo que sueñas está en camino siempre que sigas trabajando con firmeza.

Con información de Nana Calistar.

EE