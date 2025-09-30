Con la exhibición de 3 mil 500 ejemplares de ganado, del 8 de octubre al 2 de noviembre se realizará la tradicional Expo Ganadera 2025.

El evento, que se llevará a cabo en la Glorieta del Álamo de Tlaquepaque, Jalisco, exhibirá lo mejor de la genética a nivel mundial.

Juan Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, explicó que este año habrá exhibiciones de ganado, campeonatos, subastas, caballos bailadores, eventos charros, pabellón infantil, luchadores y baile. "El ganado es el invitado especial, por ello mejoramos las instalaciones para hacer más cómoda su estadía y la de sus manejadores.

En total habrá en esta Exposición Ganadera 3 mil 500 ejemplares, tomando parte en las diversas actividades programadas. Seremos sede de 3 Exposiciones Nacionales con: ganado Suizo Europeo y Americano, Limousin y Brangus", detalló Servando de Loza, director de la Expo Ganadera. Servando de Loza añadió que, después de mucho tiempo, habrá una exposición de ganado porcino.

En esta edición se hizo un esfuerzo para ofrecer únicamente opciones de comercio formal, con instalaciones fijas, higiénicas y saludables, evitando así el ambulantaje. Se instalarán dos cajeros automáticos para la disposición de efectivo dentro del recinto ganadero.

Como ya es tradicional, también habrá restaurantes y locales de comida, donde se podrá degustar desde carne asada, birria y platillos tradicionales, hasta pescados y mariscos y tortas ahogadas, comida corrida para todos los gustos y presupuestos.

Además, habrá degustaciones y muestras de recetas para preparar platillos a base de carne de res y cordero. Los costos de ingreso serán:

Adultos $70.00 pesos

$35.00 pesos niños menores de 12 años, tercera edad y personas con discapacidad.

Entrada a la Granjita Ganadera $30.00 pesos y, al igual que en años anteriores, un porcentaje de lo que se recaude en esta sección se donará a Nariz Roja.

