Apple TV+ lanza el tráiler de "Lovely Little Farm"

Apple TV+ lanzó este martes el tráiler de la serie para niños "Lovely Little Farm", cuyo estreno está programado para el próximo 10 de junio en la plataforma.

De acuerdo con Apple TV+, la serie estuvo a cargo de la producción de Darrall McQueen, ganador del Premio Bafta por "Topsy & Tim" y "Teletubbies"

Apple TV+: ¿De qué trata "Lovely Little Farm"?

Para esta nueva producción, McQueen cuenta la historia de las hermanas, "Jill" y "Jacky", quienes aman y crían a todos los animales en su granja ubicada en un campo de lavanda.

"Ser una joven agricultora no es fácil, pero cada día le brinda aventuras a estas hermanas y la oportunidad de crecer", se lee en la sinopsis oficial de la serie.

Conoce la nueva serie de Apple TV+. CORTESÍA / APPLE TV+

"Lovely Little Farm" es una creación de los ganadores del premio BAFTA Maddy Darrall ("Teletubbies", "Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog") y Billy Macqueen ("Teletubbies,“Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog") junto con Catherine Williams ("Teletubbies", "Topsy & Tim", "Waffle the Wonder Dog").

Darrall y Macqueen actúan como productores ejecutivos junto a Tony Cooke ("PJ Masks", "Waffle the Wonder Dog", "Hunter Street"), quien también es el guionista principal. El director principal es el doble ganador del Premio del Sindicato de Directores, Jack Jameson ("When You Wish Upon A Pickle," "Waffle the Wonder Dog").

El recién llegado Levi Howden interpreta a 'Jill' con Kassidi Roberts uniéndose como ‘Jacky,' y la serie también cuenta con los talentos de voz de la nominada al premio BAFTA Shirley Henderson (franquicia de "Harry Potter," "Stan & Ollie") como Quackety Duck Duck, Dominique Moore ("Thomas & Friends") como Pickle Pony, el nominado al premio SAG Joel Fry ("Cruella", "Paddington 2") como Al Alpaca y Canan Yildiz como Bif & Bop.

La serie también presenta canciones originales del dúo de música francés y estadounidense, Freedom Fry.

Para "Lovely Little Farm" Apple TV+ se asoció con la generadora de cambios Dra. Gail Melson, líder en el campo de la interacción humano-animal y exprofesora emérita en el Departamento de Desarrollo Humano y Estudios Familiares de la Universidad de Purdue. La Dra. Melson trabajó con los productores ejecutivos para desarrollar el programa basándose en su investigación sobre las relaciones de los niños con los animales, naturaleza y tecnologías emergentes.

PC.