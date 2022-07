Antonio de Livier vive la pasión por las brasas

El programa de cocina “Parrilleros” llega hoy a su tercera temporada, a las 21:00 horas, por el canal SPACE. En 6 episodios —conducidos por el reconocido chef y master de la parrilla Antonio de Livier— recorrerán Baja California a través de ciudades, como: Rosarito, Tijuana, Valle de Guadalupe, Ensenada y Mexicali, para reflejar la diversidad cultural y culinaria de ese Estado.

“Parrilleros”, competencia culinaria que produce WarnerMedia, estrenó su primera temporada en 2019 para celebrar la tradición de la parrilla en México, encontrar a los nuevos talentos y descubrir lo mejor de la cocina urbana; la segunda temporada llegó en 2021 con Valle de Bravo como el escenario.

En entrevista con EL INFORMADOR, Antonio de Livier, conductor del programa, señala que llegar a una tercera temporada le hace sentir “sobrado de cariño; estoy agradecido porque le permitan a un viejo pelado y ranchero compartir con la audiencia que nos ve esta historia tan bella en que se ha convertido ‘Parrilleros’”.

Comenta el cocinero que, al platicar la idea con Warner, “el concepto, aunque no era original, era sencillo y directo: cocina, fuego, comida. Pero la narrativa busca provocar a los participantes, marcando la buena voluntad, lo positivo. De otro modo, no sería congruente el programa; la parrilla habla siempre de cosas positivas, divertidas. Pienso que me dieron la oportunidad de aportar al lenguaje que tiene ‘Parrilleros’, pero el entretenimiento lo producen los concursantes, y la comunidad que interactúa con nosotros”.

Entorno positivo y agradable

Para esta temporada, el programa viajó a Baja California, lugar de nacimiento de De Livier (Mexicali), una zona parrillera de la que dice el conductor “es una consecuencia de cómo hemos platicado sobre dónde hacer el programa; soy de allá, y esta zona nos da un contenido hermoso para el público. Ahora, otros lugares también me han sorprendido, pero esta tercera temporada me permite filmar hasta en mi tierra”.

Por otra parte, los invitados son conocidos en esta avalancha de influencers que “crean contenido de parrilla” en redes, dice el chef, “yo les agradezco que hagan cosas de calidad; además, hicieron de esta temporada algo especial, de ellos aprendí y el público lo hará también, porque gracias a ellos se pierde el miedo de combinar sabores y tradiciones, porque hacen rendir su dinero en la producción, todo en un entorno positivo y agradable”.

Pensando en las posibilidades futuras de una fórmula que ha probado su éxito en pantalla, De Livier indica que “me gustaría, hacia adelante, conocer la cultura parrillera de sitios, como: Yucatán, Guerrero o Veracruz”.

El restaurantero hace énfasis en que “gracias a Dios, no he tenido que convertirme en nadie para transmitir mi mensaje o poner en contexto a la gente con el concepto del programa. La fortuna es que soy un cocinero que conduce, no un actor que cocina; así, poder ser como soy en la calle y como le hablo a todos, que me acepten, reconozcan, que me halaguen... Es algo bonito, pero es un compromiso inmediato, y esto no para. El público merece algo que disfrute y por eso me conduzco de una manera que les hace saber que soy franco y honesto. Y lo mejor es que ha funcionado”.

Invitados a cocinar

Entre los invitados a esta temporada destacan nombres como: Diego Andrade y Germán Fajardo (Los Monks of Munch), Ana Casanova, Asando con Pipe, El Asadoronguirirongui, Cecy González, Iker “Señor Lobo” Cortés, Adrián Reyes (Domando la Parrilla), Pliego Villarreal y Antonio Burgueño. El programa se transmite a partir de hoy, a las 21:00 horas. Repetición: Sábados al mediodía y martes a las 15:00 horas.