Hilary Duff protagonizará la serie “Pretty Ugly” basada en la novela de Kirker Butler

La actriz y cantante Hilary Duff encabezará la serie “Pretty Ugly”, una adaptación televisiva de la novela de Kirker Butler, centrada en la historia de una madre obsesionada con el mundo de los concursos de belleza infantil, de acuerdo con información de Deadline.

La producción, que llegará a Hulu, presentará a Duff en el papel de Miranda Miller, una mujer decidida a llevar a su hija de 10 años, Bailey, a la cima de este tipo de certámenes, sin importar los sacrificios que ello implique.

No obstante, la pequeña Bailey se muestra reacia a seguir con los planes de su madre, pues está exhausta de haber sido expuesta a estas competencias prácticamente desde que era un bebé de apenas tres meses.

Pese a la resistencia de su hija, Miranda —quien en su juventud fue reina de belleza— no tiene intención de abandonar su sueño. Por el contrario, ya ha comenzado a planear el futuro de su segunda hija, aún en camino, como la próxima estrella de los concursos infantiles.

Duff, más conocida por su personaje de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel, será productora ejecutiva de la serie que está siendo escrita por Butler.

Más recientemente la cantante también protagonizó 'How I Met Your Father', la serie de Hulu que retoma el formato de 'How I Met Your Mother' para contar cómo los protagonistas conocieron al padre o madre de sus hijos y también protagonizó la comedia de televisión 'Younger'.

YC